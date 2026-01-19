家庭工作別二選一！育嬰留停改「按日請」健保補助、申報方式一次看

〔記者侯家瑜／台北報導〕住在桃園的林小姐剛結束產假重返職場，卻面臨新的考驗。家中2歲幼兒剛送托嬰中心，正值適應期，時常感冒、發燒，需要家長臨時請假照顧。休假天數有限，又不想影響工作表現，讓她在家庭與職場間來回奔波，壓力不小。其實，這正是許多雙薪家庭的日常縮影。為了減輕家長負擔，政府自今年元旦起，正式推動育嬰留職停薪「日申請」制度，呼籲有育兒需求的家庭可多加善用新制，讓照顧孩子不再成為職涯的難題。

健保署北區業務組的科長羅慧梅表示，受僱勞工在子女滿3歲前，可依實際照顧需求，以「日」為單位向雇主申請育嬰留職停薪，不必再一次請長假，讓家長在孩子生病或臨時狀況發生時，有更多彈性空間，也能兼顧工作與家庭。

羅慧梅提醒，由於不少勞工可能在同一個月內多次以「日」申請育嬰留職停薪，健保申報時不必逐日辦理，可將當月累積的申請天數，在月底前一次申報即可，大幅簡化流程，也降低行政負擔。

育嬰留職停薪制度自開放「以日申請」後，不少家長關心健保費是否有補助、該怎麼申報，以及補充保險費如何計算。健保署整理常見問題，提醒勞工與雇主留意相關規定，避免影響自身權益。

健保署說明，受僱勞工在同一雇主、同一名子女「首次」以日申請育嬰留職停薪，若選擇在原投保單位繼續投保，該名勞工當月原本應由雇主負擔的健保費，將由勞動部補助一次。至於勞工原本需自行負擔的健保費，則由健保署開立繳款單給勞工本人，繳費期限最長可遞延3年，減輕短期經濟壓力。

不過，若是同一名勞工、同一名子女，「第2次以後」再以日申請育嬰留職停薪，勞工應自行負擔的健保費，則需依規定繳交給原投保單位，不再適用首次補助措施。

在健保申報方面，健保署指出，育嬰留職停薪期間，勞工可選擇「在原投保單位繼續投保」，或辦理「轉出投保」。若選擇留在原單位投保，需以原投保薪資等級繼續加保，雇主可透過「多憑證網路承保作業」線上申報，或填寫相關申報表，向健保署各分區業務組辦理。若選擇轉出，則由投保單位辦理退保手續，勞工可改以眷屬身分依附家人投保，若無眷屬身分，則須至戶籍所在地公所投保。

至於補充保險費的計算，健保署表示，首次以日申請育嬰留職停薪者，因雇主原應負擔的健保費已由勞動部補助，該名勞工的投保金額，不會列入投保單位當月投保金額總額，因此不影響雇主的補充保險費計算。

在獎金部分，若勞工選擇留在原單位投保，由原單位發放的獎金，仍須納入全年累計獎金計算，超過育嬰留停期間投保金額4倍的部分，須依規定課徵補充保險費；若勞工已轉出投保，即使是在未加保狀態下領取原單位獎金，也同樣需納入全年累計獎金，超過轉出時投保金額4倍的部分，仍須扣取補充保險費。

健保署提醒，育嬰留職停薪「日申請」制度提供家長更多彈性，但健保投保方式與費用計算仍須留意細節，建議勞工與雇主事前充分溝通，並可上健保署官網查詢完整說明，確保權益不受影響。

