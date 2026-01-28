家庭年收入20萬以下學生 耶魯免學費 低於10萬元 學雜費全免

耶魯大學從2026年秋天開始，對家庭年收入不超過20萬元的學生免學費。圖為耶魯校園。(美聯社)

位於康州的常春藤盟校耶魯大學(Yale University)決定，2026年秋天開始，家庭年收入低於20萬元的學生可免學費，家庭年收入低於10萬元的學生則是學雜費全免。

耶魯大學明年度學費為7萬2500元，包括住宿、伙食、雜費和書本費在內的學雜費總額約為9萬8000元。

更早之前，哈佛大學(Harvard University)和麻省理工學院(MIT)等少數幾所常春藤盟校，已向家庭年收入六位數的學生提供類似資助。

廣告 廣告

耶魯大學近年來低收入家庭的學生人數已翻倍。該校大學部招生和助學金主任昆蘭(Jeremiah Quinlan)說，近十年在幫助低收入家庭和學生方面有長足進步，如今希望在幫助中產和中上層階級家庭方面能更進一步。

耶魯大學部目前約有6800名學生，其中1000多名學生無需支付任何費用，另56%學生獲得資助。該校校務基金去年增加11%、達440億元。

耶魯稱，2020年起，家庭年收入7.5萬元的學生即可免費就讀，如今將該門檻提高到10萬元，意味全美近半家庭的學生都有資格免費入學。

但是昆蘭表示，假如家裡有超額資產，即使收入符合標準，也可能獲得不同的助學金。

哈佛大學研究團隊「機會洞察」(Opportunity Insights)指出，耶魯等精英私立大學的低收入和高收入學生入學率高於中間階層。

近年來，在學生債務不斷攀升下，有些家庭開始質疑大學學位的價值，精英大學面臨巨大壓力；保守派也批評大學校園是自由主義思想灌輸的溫床，川普總統競選期間抨擊大學，就任總統後更凍結多所大學研究經費。

近幾年來，哈佛、麻省理工學院和賓州大學(University of Pennsylvania)及若干其他大學紛紛宣布提高助學金，這三所大學都為家庭年收入不超過20萬元的學生提供免學費入學，史丹福(Stanford)、普林斯頓(Princeton)和德州大學(University of Texas)系統等校，則讓家庭年收入接近或超過六位數的學生學費全免。

更多世界日報報導

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲