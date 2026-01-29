家庭悲劇! 男持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷

社會中心／王毓珺 劉毓琦 新北報導

暗夜驚悚家庭悲劇！昨天（28日）晚間，在新北市蘆洲區，有名男子因為不滿前妻跟兩個女兒，曾通報過家暴，讓自己要進行認知治療，雙方因此爆發口角，男子一氣之下，就持榔頭跟鋸子，從家裡一路追砍到大馬路上，造成三人全身多處撕裂傷，緊急送醫治療。

暗夜巷弄裡，三名女子不停尖叫、互相攙扶，連鞋子都來不及穿，就急忙往前奔跑逃命，因為在他們後方，有名黑衣男，拿著武器追砍，眼看女子跌倒在地，黑衣男毫不手軟上前攻擊，場面相當火爆。

警方獲報到場，趕緊將黑衣男包圍，只見他還想跟員警狡辯，但卻被大聲喝斥，要他先閉嘴。

員警不敢大意，就怕男子身上還藏有其他武器，立刻對他進行搜身，因為他涉嫌持凶器，攻擊前妻跟兩個女兒。





附近民眾：「從遠處然後跑過來這邊，就一直喊救命跟對不起，三個女生全身都是血，一個特別嚴重吧，然後那個男的好像一直說，什麼我是你爸。」

民視記者王毓珺：「林姓男子當時拿著榔頭跟鋸子，從家裡一路追砍前妻跟兩個女兒，來到大馬路上，可以看到現在沿路的地面上，都還是血跡斑斑，也讓附近的住戶全都嚇壞，但是根據了解，這並不是林姓男子，第一次被通報有家暴的行徑。」





驚悚家庭悲劇，發生在28號晚上11點多，新北市蘆洲區長安街23巷裡，這名70歲的林姓男子，曾在2024年被通報家暴，但後續家人覺得沒有危及生命安全，所以都還是住在一起，平時就常因為生活瑣事爭吵，當天林姓男子不滿要做認知治療，認為是家人通報家暴害了他，一氣之下就爆發衝突，造成前妻跟兩名女兒全身多處撕裂傷。

延平派出所所長忻厚成：「全案警詢後，依家暴殺人未遂傷害，及違反保護令等罪，移送新北地檢署偵辦，並將建請檢察官聲請羈押。」

究竟是單純不滿，有家暴行為要做認知治療，還是有其他隱情，才會對家人下狠手，警方都還要持續調查釐清。

