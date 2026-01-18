家庭教育中心志工表揚授證

南市家庭教育中心表揚績優志工及頒發一一五年志工聘書。（家庭教育中心提供）

記者陳佳伶∕新營報導

南市家庭教育中心十八日舉行志工大會暨表揚授證典禮，表揚績優志工及頒發一一五年志工聘書，並宣布啟動一一五年度「活動推廣組」志工招募計畫，將甄選具備電腦文書能力與推廣熱忱的新血加入服務陣容。

這場志工大會暨表揚授證典禮在關子嶺富野溫泉會館登場，由教育局副局長楊智雄出席，感謝志工們長期推行家庭教育的熱誠。

教育局指出，家庭是社會的核心基礎，感謝志工的無私奉獻及對家庭教育的熱心付出，家庭教育中心志工團隊深入鄰里進行活動宣導，或是專業的個案輔導，志工們始終站在第一線協力推廣。

為因應社會變遷並注入服務動能，今年度推出活動推廣組志工招募，邀請二十五歲至六十五歲以下、具大專以上學歷且對推廣家庭教育有興趣的民眾踴躍報名，期盼未來這批生力軍將溫暖送到每個家庭。

家庭教育中心主任張冰嫈說，這次招募特別強調數位能力與文書軟體操作，並規劃完整的培育課程，報名截止日至三月二日；新進志工培訓將從三月下旬展開，內容涵蓋「核心概念、專業知能、工具性技巧及實務實習」四個層次，確保夥伴都能成為專業的教育推展種子。歡迎符合資格且充滿熱心的民眾至家庭教育中心官網下載簡章。