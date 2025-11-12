家庭教育中心淡水志工演出魔法餅乾

《魔法餅乾》戲劇演出後，志工與親師生笑容滿滿，用溫暖合照留住幸福時刻。（圖：新北市教育局提供）

▲《魔法餅乾》戲劇演出後，志工與親師生笑容滿滿，用溫暖合照留住幸福時刻。（圖：新北市教育局提供）

新北市教育局昨（十二）日表示，新北市家庭教育中心淡水工作站志工團隊長年深耕社區，今年以戲劇方式走進校園，十日於淡海國小演出家庭教育劇《魔法餅乾》，以幽默詼諧的親子互動，傳遞「傾聽、同理與共親職」的理念，現場笑聲與掌聲不斷，在輕鬆氛圍中讓家長與孩子重新學會理解與愛。

《魔法餅乾》由淡水工作站九位志工共同演出，平均年齡超過六十歲的她們，從劇本、服裝到舞台設計全部都親力完成。劇情描述一對母女因爭執而靈魂互換，彼此在對方的視角與生活中重新體會對方的心境與辛勞。真摯又逗趣的橋段，引發現場家長與學生的共鳴，現場參與老師也形容這不只是一場戲，更像是一場心的對話，讓親子都在笑聲中學會理解。

志工團隊都笑著分享，這齣戲讓她們「演著演著，也被自己感動」。從排練到登台演出，演員們重新學會傾聽、包容與換位思考。其中一位資深志工有感而發表示，原來一句『我懂你』，就能讓家裡氣氛變得不一樣。有家長看完演出後回饋，孩子主動說出心裡話，讓她覺得「這場戲比任何一堂課更有效。」

教育局指出，淡水工作站志工多年來以「陪伴、傾聽、理解」為核心，從婚姻教育、代間共學到親職講座，讓學習走出課室、融入每段家庭關係。