家庭教育中心玩手作 慶耶誕

台南市家庭教育中心十三日教導製作專屬的耶誕禮物。 (記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

耶誕節將至，台南市家庭教育中心十三日提前過節，舉辦「歡樂聖誕．親子共創日」活動，吸引眾多家長攜子女踴躍參與，活動以耶誕襪與耶誕花圈手作為主題，大家分工合作，將童趣想像與巧手工藝融合，創作出一件件獨具家庭特色的溫馨作品，也為每個家庭留下難能可貴的共同回憶，在笑聲與創作氛圍中洋溢濃厚節慶氣息。

教育局長鄭新輝指出，今年活動除了規劃豐富的手作體驗，現場同步打造多組耶誕主題拍照布景，讓親子能手持完成作品合影留念，捕捉屬於冬季最幸福、最燦爛的瞬間，把滿滿的歡樂與祝福帶回家，迎接溫馨的耶誕佳節。

家庭教育中心主任張冰嫈補充，本次活動融入「攜手共護網路新世代」主題，宣導兒童及青少年數位防護觀念，讓親子在手作過程中練習溝通與合作，自然增進親子互動的深度，該中心近期將配合「歡樂聖誕．親子共創」推出臉書抽獎活動，歡迎民眾踴躍參與，更多資訊可至臺南市家庭教育中心官方粉絲專頁查詢。