家庭教育中心開設幸福學分

讓愛更有溫度，台南市家庭教育中心陪民眾一起修習幸福學分。（家庭教育中心提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南結婚率低、離婚率高。台南市家庭教育中心以婚姻教育為核心，開設「幸福學分」，陪伴民眾探索幸福關係的奧秘，讓愛不只停留在浪漫開場，更能走進真實生活的溫柔日常。

中心指出，結婚不只是喜宴上祝福，更是人生旅途中重要轉折點。從戀愛走入婚姻，是兩人攜手建立家庭起點，也象徵更多責任與成長，推動婚姻教育課程，從戀愛、婚前到婚後各階段，協助伴侶學習溝通、分工與衝突處理技巧，讓每對伴侶都能在理解與包容中共築幸福，也期盼台南成為「樂婚、願生、能養」友善城市。

婚姻教育課程包括涵蓋伴侶關係經營、家庭資源管理、育兒溝通及情緒調適等面向，結合專業諮商心理師開設小團體課程，協助伴侶在愛與理性之間找到平衡。對面臨婚姻壓力或分離的夫妻，中心也提供心理支持與溝通訓練，讓彼此在轉折中仍能保持善意與尊重。

家庭教育中心主任張冰嫈說明，今年婚前教育課程內容安排互動課程認識自我、學習人際關係與情感準備，讓未來走入婚姻更有底氣，同時讓忙碌或育兒中的伴侶，能輕鬆學習婚姻經營技巧；針對婚內失戀或離婚族群，中心也規劃情緒紓壓及法律知識課程，陪伴市民走過情感的低谷，一起「讓愛更長久」。詳洽中心粉絲專頁。