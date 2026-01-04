家庭教育中心陪伴新生兒成長

陪伴新生命的到來，讓家庭在迎接新角色的過程中不孤單，基隆市家庭教育中心和市政府民政處攜手合作，在本市戶政事務所辦理出生登記時，將貼心提供家庭教育相關宣導資料與宣導品給新生兒家長、監護人或實際照顧者，讓家庭在重要的起點，就能認識家庭教育中心的支持服務，並透過全國家庭教育諮詢專線「412-8185」，在新生兒家長需要時，有人可以傾聽與陪伴。

基隆家庭教育中心表示，迎接新生兒不只是喜悅，也常伴隨著生活調整、育兒壓力與情緒轉變。因此，特別將新生兒家庭常見需求與家庭教育資源，整合為「新生兒樂樂口水巾及宣導卡」，希望以實用又貼心的方式，陪伴家長走過育兒初期的重要時刻，並引導家庭認識可運用的政府支持與服務。

宣導卡內容，涵蓋多項新生兒家庭關心的主題，包括：勞工保險局減輕生活負擔的生育補助資訊、衛生福利部社會及家庭署托育服務資源、國立台灣圖書館親子共讀指導，以及衛生局即時線上新生兒健康諮詢，兒童及少年事務處到府育兒指導服務，與社區心理衛生中心孕產期間的心理支持與諮詢；還有家庭教育中心提供全國家庭教育諮詢專線，在生命歷程轉換期間的家人溝通與調適，並提供家庭教育學習平台資訊，期盼透過宣導卡的一站式資源連結，建立溫暖而多元的支持網絡，成為新生兒家庭隨時可以靠近的後盾，陪伴家庭在照顧孩子的同時，也能好好照顧彼此。

基隆市教育處處長徐嬿立表示，透過跨機關合作，將家庭教育服務送到家庭最需要的時刻，是市府持續努力的方向，期盼讓每一個迎接新生命的家庭，都能感受到被理解、被支持，安心迎向嶄新的家庭篇章。