家庭教育 新北奪教育部全國最高榮譽

新北市家庭教育用心耕耘二十年，成果獲得全國最高肯定。榮獲教育部一一四年度「推展家庭教育績優團體獎」。昨（五）日在市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定家庭教育中心團隊在家庭教育政策推動、制度建構與民間協作上的卓越成就。象徵新北在「家庭支持政策」上持續領先、穩健前行。

侯友宜表示，「家庭是社會的根，新北持續用行動支持每一個家庭。」感謝教育局與家庭教育中心長年以民眾需求為核心、深耕地方，陪伴無數家庭走過人生的不同階段，共同打造更有韌性與溫度的社會網絡。他也勉勵面對ＡＩ時代與多元家庭型態轉變的挑戰，要持續精進數位親職服務、強化跨域合作，打造一個讓家長安心、孩子快樂、家庭幸福的新北宜居城市。

廣告 廣告

家庭教育中心以政策創新、跨局處合作、志工培訓與教材研發等多元行動，展現推動家庭教育的全方位實力。除了榮獲團體獎外，3位志工胡文菁、張月玲與張雯娟也榮獲「績優志工個人獎」。

張月玲為少數兩度榮獲教育部績優志工獎的資深志工，善於整合多元資源、推動多元主題課程與社區活動；張雯娟長期深耕校園，並擔任家庭教育諮詢專線志工，以溫暖與耐心協助親子溝通；胡文菁多年投入「世代正向情感連結」計畫，促進祖孫互動與跨世代情感交流。他們以行動實踐「幸福家庭、從教育出發」的精神。

新北市家庭教育中心自九十四年成立以來，歷經二十年深耕，已建構「以家庭為核心、社區為延伸」的支持網絡。未來將以「心家人、馨關係、新北築家好」為願景，串聯校園、社區與企業，打造多層次的幸福支援系統，讓每個家庭都能在理解與陪伴中成長。