家庭決裂與和解的故事：這對母女如何重新走到一起
當喬丹·勒克斯（Jordan Lux）拉黑了母親的電話號碼，並在社群媒體上刪除了她時，她下定決心兩人永遠不再聯絡。當時25歲的喬丹這樣表達對母親的傷痛與怨恨。
母女倆斷絕關係將近三年，但最終還是經過一條漫長而脆弱的道路，重新回到彼此的生活中。
喬丹與她的母親丹妮·阿克曼（Danni Ackerman）罕見地講述了家庭決裂的「雙方視角」，以及和解所需付出的努力。
「大概六年的時間，經歷了慢慢學習、爭吵、憤怒掛電話，以及無法好好溝通。」現年 33 歲、住在加州的喬丹（Jordan）說。
在我們的通話中，59 歲、身在拉斯維加斯的丹妮（Danni）也加入了。她坦率承認，自己過去「搞砸了很多事，也沒有在女兒身邊」。心理治療，加上與女兒進行許多「痛苦」的對話，幫助她們開始梳理彼此之間「混亂又複雜的家庭關係」。
貝克漢姆家族內部持續多年的紛爭終於在一月下旬全面公開，引發許多關於成年子女選擇與父母「NC」（no contact，斷聯）議題的討論。布魯克林·貝克漢姆（Brooklyn Beckham）在Instagram上發文表示「不想和父母和解」，並稱他一生都受到他們的控制與情緒操縱。他的父母至今未作評論。
網路上的反應一如預期地分裂：有人批評他被大衛與維多利亞·貝克漢姆「寵壞」且「忘恩負義」，也有人讚賞這位26歲的年輕人勇於捍衛自己，並把心理健康放在優先位置。
丹妮與喬丹都強調，斷絕關係有時確實是必要的。
「我們並不是說所有人都應該試著與家人重修舊好。」丹妮說。
目前有關「家庭決裂」的研究相對有限，但來自德國與美國的研究顯示，這種情況比想像中更為普遍。
根據美國康奈爾大學「家庭決裂與和解」研究項目主持人、社會學家卡爾·皮勒默（Dr Karl Pillemer）的研究，大約每四名美國成年人中就有一人（27%）至少與一位家庭成員處於決裂狀態。
他也曾對100名成功修補家庭裂痕的人進行深度訪談。
皮勒默強調，有些人之所以保持斷聯是有充分理由的。對他們而言，尋求和解並非正確選擇。
「例如，那些曾經承受情緒虐待、持續被不尊重，或身處一段令人耗盡精力、甚至威脅自身福祉的關係之中。」
「關鍵在於，要以深思熟慮和自我覺察來做出決定，而不是在憤怒中衝動行事，如此才能在往後的人生中平靜面對。」
家庭決裂的情況正在增加，心理學家約書亞·科爾曼博士（Dr Joshua Coleman）指出，這是因為年輕世代對「什麼算是父母造成的傷害或創傷」擁有更「廣泛的語彙」。科爾曼專門研究家庭決裂與和解，也曾與自己的女兒經歷過斷聯與關係重建。他解釋，年輕世代更勇於表達自身需求，也更習慣設立界線。
「如今，我看到的每一封來自與父母斷聯的成年子女的信裡，都會提到：『我必須這麼做，才能保護我的心理健康。』」他說。
他補充說，父母在面對與子女的衝突時，必須採取「謹慎、好奇、願意了解，並具有同理心」的態度。
「這確實是第一代需要做這類功課的父母。」
丹妮（Danni）承認，這種心態上的轉變對她來說相當具挑戰性。
「喬丹在成長過程中能接觸的資訊比我多得多——而我是一個更固執的X世代（指1965年至1980年間出生的人）。
「一開始我覺得她是在試圖改變我，而我只想被接受——我想我們之間的衝突就是從這裡開始的。」
無論年紀多大，與父母斷絕關係都很少是輕率的決定，幾乎總是源自「未被處理的情緒傷痛」，臨床心理治療師、前英國國民保健署（NHS）心理健康主管歐文·奧肯（Owen O'Kane）說，「在這個家庭或這段關係中，一定有人受過深深的傷。」
喬丹將自己的傷痛追溯到童年。
當時她並未意識到，但她正生活在父母激烈爭奪監護權的裂縫中，而他們兩人都在之後再婚。
她表示，這些經歷，以及後續動盪的那些年，對她的心理健康與建立安全關係的能力造成了巨大影響。
「感覺就像（我媽媽）只想參與那些好的部分，而我們從不討論那些不好的。」
對丹妮而言——她說當喬丹的母親一直是「一種喜悅」——聽到這些話十分痛苦。
兩人都同意，她們在成年後一直難以建立真正具情感連結的母女關係。
壓垮喬丹的最後一根稻草出現在2017年。
「我決定與媽媽斷聯，是在她向我訴說她與我繼父離婚的事，並想要我給她同情的那一刻。
「當時我仍然很生氣，覺得她應該更早離開他，」她說一直覺得母親將伴侶置於自己的福祉之上。
對丹妮而言，兩人突然中斷聯繫簡直像「酷刑」。她當時對「真正發生了什麼」一無所知。
「我會告訴朋友們：『我不知道她為什麼不願意跟我說話。』」她回憶。
而同一時間，喬丹則陷入了沉重工作、酗酒過量與自我關係問題的迷霧之中。
在治療師的語境中，斷聯常被形容為一種「活著的失落」或「模糊的失落」——因為人們正為一個仍然活著、但關係已經終結的親人而哀悼。
英國西英格蘭大學心理學高級講師、《沒有完美的家庭：擁抱混亂現實的指南》作者露西·布雷克博士（Dr Lucy Blake）說：「對父母而言，會有一種恐懼：別人會怎麼評價——你做了什麼才會落到這步？」
「這對女性來說尤其是帶有污名的經歷，特別是某些世代的女性，因為母職往往是她們身份的核心。」
丹妮試著讓自己保持忙碌，並抓住那絲希望：女兒也許有一天會回頭。
將近三年過去了，然後，有一天，毫無預警地，喬丹的名字在她的手機上亮起。她立刻接起。
喬丹那時剛結束一段關係，並開始看心理治療師，而治療促使她重新思考自己與母親斷聯的決定。
「我當時欣喜若狂……我又能陪在她身邊，重新當她的媽媽了。」丹妮說。
然而，又過了好幾年，她才終於不再覺得自己如履薄冰——害怕一個失誤就會讓女兒再次離開。
母女倆現在開始在YouTube上談論彼此的關係，丹妮收到了許多同齡人寫來的訊息——她說這些人「還沒有準備好傾聽」。
「讓你的成年子女告訴你，作為父母的你有什麼問題——那真的很難，」她說，「那非常痛苦——但我已經準備好了，我想成為一個更好的媽媽。」
皮勒默指出，成年的子女與父母最終能重修舊好的比例難以得知，但康奈爾大學的研究顯示，促成成功和解的因素「驚人地一致」。
那些成功和解的父母，都是能放下要求成年子女道歉、或在過去事件上達成共識的需求，將焦點放在建立未來的關係。
「更重要的是，他們會真誠地檢視自己在決裂中的角色，並走出我所稱的『防衛性的無知』——也就是一邊聲稱自己完全不知道裂痕為何出現，一邊又能列出一長串歷史衝突。」皮勒默說。
一些治療師建議，寄一封信或一封電子郵件給斷聯的子女，可能是開啟和解話題的好方式。
「語氣應該是開放的、非指責性的，」奧肯說，「比如，『我很想念和你相處的時光，我希望我們能一起把事情理清。』」
這封信也必須伴隨一種願意傾聽的心態——「願意聽見我自己所講述的故事之外，可能還存在其他真相」。
在一些情況中，和解可能只是部分的——例如能一起參加家庭聚會並保持有禮貌。又或者，和解根本無法實現。
來自伍爾弗漢普頓、現年60多歲的珊卓拉（Sandra）已與兒子斷聯三年。
她說，她與兒子的女朋友「從未真正合得來」，而事情爆發於她在Facebook上看到一場家庭慶祝活動竟在未告知她的情況下舉行，反而邀請了那位女友的父母。
「看到大家一起玩得很開心的照片真的讓我很受傷，而我卻像個傻子坐在家裡，他們大概還在笑我。」她說。
身為三個孩子的母親，她在那篇貼文下留了一些評論，結果引發兒子以及其他家庭成員的憤怒。她與兒子爆發深夜爭吵，而珊卓拉在爭吵尾聲才意識到通話是開著擴音的。
「我確實後悔我寫的話，也知道那不對——但我不覺得我該承受這一切，」她說，「我不止一次試著聯絡我兒子，但他拒絕回覆。」
對丹妮與喬丹而言，她們成功和解依靠三個關鍵步驟：不採取防衛姿態，理解和解需要時間，並明白必須建立界線。
喬丹現在已幸福結婚，自己也成為了母親。她即將搬家，而丹妮會飛過去幫忙，幫女兒打包行囊和整理記憶。
喬丹說，他們一路上會很開心。
「以前，我無法想像在壓力這麼大的時候會想要她在身邊。現在，我很感激她能來。」
攝影：丹妮・阿克曼（Danni Ackermann）由朗達・丘吉爾( Ronda Churchill )拍攝；喬丹・勒克斯（Jordan Lux）由艾莉莎・費拉里(Elisa Ferrari )拍攝
家庭照片由喬丹(Jordan)提供
