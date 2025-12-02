家庭烹調油品怎麼挑？專家：掌握「脂肪酸比例」是關鍵
健康意識抬頭，「吃對油」已成為現代家庭飲食的重要課題，日常使用的油品脂肪酸組成直接影響身體代謝、心血管健康與慢性疾病風險，選擇合適油脂不僅能減輕身體負擔，更能提升飲食安全性。
台南市立醫院營養師鄭婉苓表示，挑選油品時最關鍵的指標是「脂肪酸比例」。根據美國心臟學會建議，飲食中多元不飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸與飽和脂肪酸的理想比例為1：1.5：0.8；而Omega-3、Omega-6、Omega-9則以1：1：3最為均衡。她強調，多元與單元不飽和脂肪酸有助維持代謝功能、支持心血管健康，應為消費者優先考量的選項。
面對市面琳瑯滿目的油品，鄭婉苓整理出四大選購重點。首先，消費者應優先選擇具檢驗與認證的產品，確認是否通過相關安全檢驗，以提升油品可靠度；其次，選擇信譽良好、標示完整的品牌，避開標示不清或來源不明的產品，選擇品質把關嚴謹的品牌更加安心。
第三，以不飽和脂肪酸為主要選擇依據，依照建議的脂肪酸比例挑油，有助保護心血管與維持代謝平衡；第四，多選富含Omega-3、Omega-9的植物油，如亞麻仁油、橄欖油、苦茶油等，這類油品能降低慢性發炎與氧化壓力，是家庭常備的健康選擇。
鄭婉苓提醒，油品需依特性正確使用才能發揮健康效益。她指出，亞麻仁油適合涼拌但不耐高溫；橄欖油適合中低溫料理；苦茶油耐熱性佳，適合熱炒。日常烹調建議以蒸、煮、燉、涼拌等方式取代油炸與高溫煎炒，同時避免重複使用煎炸過的油，以減少氧化物質帶來的身體負擔。
「油脂不是越少越好，而是要吃對種類、用對方式。」鄭婉苓強調，只要掌握正確的挑油原則並採用適當的烹調方式，就能有效守護全家人的健康，「用得對比買得貴更重要」是選購油品的核心理念。
