家庭照顧假「有薪」？洪申翰坦言：財政難度高

勞動部長洪申翰12日出席立法院社會福利及衛生環境委員會報告業務概況並備詢。（姚志平攝）

依照《性別平等工作法》規定，勞工申請家庭照顧假雇主不得拒絕或有不利處分，但並未要求雇主薪資照給，立委林月琴12日質詢時要求應評估家庭照顧假有薪，勞動部長洪申翰表示，若家庭照顧有薪，可能要由企業支付薪資或政府補助，但目前計算起來可能要數百億元，目前中央政府財政而言難度高。

立法院12 日邀請勞動部業務報告。林月琴關心育嬰留職停薪制度變革、長照安排假及家庭照顧假等規劃。林月琴表示，目前育嬰留停仍限制3歲以前，洪申翰先前提及評估，可能會擴大嗎？

廣告 廣告

洪申翰表示，明年起育嬰留職停薪有30天可以按日請，已是相當大的突破，但已有中小企業反映排班挑戰等，年齡調整等涉及法律修正會去考慮。

林月琴再詢問，依政府推估有13.3萬人照照顧離職，目前長照安排要20至30天，就算勞工搭配特休及家庭照顧假可能也不敷使用，長照安排假有何規劃？洪申翰回覆，衛福部正在推動長照3.0，如果需要職場上因應調整，不排除會與衛福部討論，但要等實施後才能有更多評估。

至於家庭照顧假有薪及病假權保障，洪申翰說，家庭照顧如果要有薪可能要企業支付薪資或政府提供補助，若要政府支出，恐怕要上百億，目前中央政府財政難度高。至於病假保障部分，不希望企業過度運用管理制度讓員工抱病上班，讓勞工請病假不會受到不利對待，待制度修正後會有專案性檢查。

更多中時新聞網報導

張信哲疫後重返倫敦再會接招

北醫偕枋寮醫院 推「TAVI綠色通道」

世界科技錦標賽》格里芬本季抱3冠 驚喜迎新婚