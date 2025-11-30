家庭照顧者分享交流會 抒發期待與需求

基隆市辦理長照家庭照顧者分享交流會，有同行相伴、支持不停，服務更貼近。（圖：衛生局提供）

基隆市長期照顧服務管理所和長照家庭照顧者支持服務據點合作，辦理「同行相伴家庭照顧者分享交流會」，以「向長照許一個願望，扭出雙倍的祝福」為主題，透過許願牆、療癒創作、互動體驗與祝福扭蛋等一系列溫暖而新穎的活動，為長期默默付出的家庭照顧者提供一個安心分享、彼此交流的場合，抒發照顧歷程中的期待與需求，並獲得支持與紓壓的專屬空間，共30人參加。

這次活動不僅協助家庭照顧者釋放壓力，更有效蒐集家庭照顧者對各項服務的真實需求與建議，未來將做為政策調整、服務精進的重要依據。交流會以輕鬆、溫暖且富創意的方式進行，陪伴家庭照顧者重新看見自己、喚醒肯定自己的力量。

29日當天上午，安排「流體熊藝術創作」，讓參與者透過色彩自由流動的創作過程，釋放心中累積的壓力，並將祝福具象化成作品，下午，則安排虛擬實境（VR）體驗，讓照顧者從第一人稱視角走進失智者的世界，更深切理解他們在日常生活中可能面臨的混亂、焦躁與不安。

現場一名家庭照顧者在體驗後，深受震撼地說，她終於明白，他為什麼每天都這麼焦躁不安了。。壓軸的活動是「願望分享與抽祝福卡」，讓家庭照顧者寫下自已的期待，與他人互相對話、彼此支持。最後，透過扭蛋機抽出獲得專屬的祝福卡，一位家庭照顧者抽中「請記得休息，你也值得被照顧」，瞬間眼眶泛淚地說，這句話好像在提醒我，也要好好照顧自己。

基隆衛生局張賢政局長表示，這次活動的目的，是為家庭照顧者打造一個安全、友善並被理解的環境，同時，透過交流蒐整照顧者的實際需求，以調整本市服務方向並補強資源，使長照服務更貼近每個家庭的需要。

張局長表示，照顧者不應獨自承擔照顧的辛苦，鼓勵大家善用各項長照服務。他說，照顧是一條漫長的路，但，你們不需要獨自前行，讓我們陪伴照顧者走得更穩、更遠、更安心。