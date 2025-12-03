家庭當「人質」？日媒：北韓審查赴陸工作女性 排除單身、無子女

北朝鮮近日選拔明年赴大陸工作的女性，日媒引述消息人士透露，獨身女性以及無子女的已婚女性，已被全面排除在候選名單外，顯示當局正以家庭作為「脫北抑制手段」。

北韓嚴防民眾叛逃。（示意圖／unsplash）

日媒《DailyNK Japan》（デイリーNKジャパン）報導，北韓恵山市近期研擬赴陸派遣名單時，新增明確條件，必須「已婚且育有子女」。一名消息人士說，「名單上幾乎全是有家庭的女性。沒有孩子的人根本沒資格申請。」

報導指出，北韓過去挑選派遣勞動者時，最重視的是出身成分與思想審查，但如今連婚姻與生育狀況也被納入標準，使得審查「比以前更嚴格」。

廣告 廣告

報導表示，外派勞動者被視為北韓重要的外匯來源，然而海外生活也意味著更高的脫北風險。儘管北韓當局多年來強化思想檢查與身分審核，仍不時出現海外脫北事件。

一名消息人士直言，「這根本就和把家人當人質沒兩樣。」他指出，「疫情後邊境封鎖讓境內脫北減少，但海外派遣者逃跑的情況還在發生。當局很可能把家庭視為脅迫手段，讓他們不敢逃。」

報導表示，由於經濟困境長期惡化，能到海外工作被普遍視為少數脫困機會，如今大門被關上，不少年輕女性感到失望，「連出國賺錢這條路也沒了。」

延伸閱讀

MLB/天使砸195萬美元開福箱 網羅前藍鳥王牌馬諾亞入隊

MLB/紅襪新同學無情怒噴老東家 直言不喜歡洋基

MLB/前富邦洋投簽下大聯盟約 1年260萬美元成太空人