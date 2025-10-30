家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦

（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄馮姓男子開車前往阮姓妻子娘家處理家庭糾紛，員警到場馮男咆哮拒檢，阮女阿嬤出手拉扯，2人被依妨害公務等罪送辦。另外，過程中員警的應對被認定有改進之處遭處分申誡。

高雄市政府警察局林園分局今天上午說明，32歲馮男27日中午開車前往位於大寮區中興路的阮女娘家，並將自小客車違停在阮女娘家門口，準備找妻子處理家庭糾紛。阮女娘家報警後，警方告知馮男違停勸離，馮男便將車輛移動至巷口，但仍影響交通。

廣告 廣告

當員警再次上前時，馮男見狀將車輛倒車至文化路32巷停於路旁，但員警處理過程中，馮男情緒激動，且不願配合下車受檢，並對在場執勤員警大聲咆哮並重複口出不當言語，員警依據法令及考量馮男過激情緒，以強制力將馮男帶下車，依妨害公務罪逮捕。

此外，員警執行壓制過程中，阮女阿嬤洪姓婦人多次以身體阻擋員警，並出手拉扯員警配槍及手部，意圖干擾員警執法，導致員警右側上臂、手部、右膝擦挫傷。

由於馮男、洪婦對依法執行勤務員警涉妨害公務，且造成員警手腳擦挫傷，全案依妨害公務、傷害等罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。

林園警分局表示，針對警方壓制中，員警使用配槍槍口朝地面警戒，是為嚇阻及防止馮男駕車有不法或脫序危害他人生命行為，經檢視影像，員警警戒過程槍口並未朝人，無過當情事。

不過，員警在執法過程中，因馮男情緒激動未配合下車，雙方發生言語爭執，員警應對態度確有改進之處，另核予申誡處分，警方將持續提醒員警注意執勤安全及強化精進與民眾應對技巧，以期更符合社會期待。（編輯：李錫璋）1141030