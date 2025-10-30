家庭糾紛遇火爆男、老婦強扯！倒楣警「拔槍警戒、強勢上銬」反被記申誡

記者洪正達／高雄報導

高雄大寮區中興路某民宅27日下午1點左右發生一起家庭糾紛，警方獲報趕抵後，發現當事人之一的馮姓男子違規停車，當場要求他將車輛移置並接受盤查，只見馮男情緒越來越激動，員警只能拔槍警戒，並將他拉下車準備逮捕，沒想到馮男妻子的阿嬤上前拉扯員警肢體，訊後依妨害公務罪，但處理的員警也因態度不佳被記申誡處分。

林園分局指出，忠義派出所於27日下午1點40分左右，獲報在大寮區中興路有家庭糾紛案件，警方初步了解為為夫妻間口角，其中馮姓男子駕駛自小客違停，警方告誡他已違規違停要開走，但馮男只是將車移出後還是阻擋巷口，員警在過程中發現馮男情緒激動且不願配合下車受檢，並對在場執勤員警大聲咆嘯並重複口出不當言語，員警依據法令及考量馮男過激情緒，為避免駕車衍生擴大事端，於是將馮男帶下車依妨害公務現行犯逮捕。

現場態勢逐漸升高，員警在維護治安與執法尺度上難以作為。（圖／翻攝畫面）



另員警執行壓制過程，洪姓婦人多次以身體阻擋員警並出手拉扯員警，意圖阻擾員警執法導致員警右側上臂、手部、右膝擦挫傷，影像中員警使用配槍槍口朝地面警戒，是為嚇阻及防止馮男駕車有不法或脫序危害他人生命行為，經檢視影像員警警戒過程槍口並未朝人，並未執法過當，另馮男、洪婦對員警涉犯妨害公務，造成員警手腳擦挫傷，訊後依妨害公務、傷害等罪嫌移送法辦。

此外，分局也表示，員警在執法過程中，因馮男情緒激動未配合下車，雙方發生言語爭執，員警應對態度確有改進之處，另核予申誡處分，並持續提醒員警注意執勤安全及強化精進與民眾應對技巧，以期更符合社會期待。

