家庭聚會變殺戮派對 葛倫鮑威爾挑戰最貴家產爭奪戰

葛倫鮑威爾片中為奪回280億元遺產，不惜除掉7位具有遺產繼承權的家族親戚，實現藍領的逆襲。（CATCHPLAY提供）

好萊塢男星葛倫鮑威爾主演的犯罪驚悚片《豪門殺人指南》，再度探討社會階級與犯罪議題，被外界形容為一部融合黑色幽默的復仇作品。本片劇情聚焦藍領的致命逆襲，窮小子一打七，爭奪高達280億元的財產。

導演約翰帕頓福特擅長透過犯罪題材對社會制度進行諷刺，本片巧妙融合黑色幽默與犯罪計謀，葛倫鮑威爾也對導演的手法高度肯定。（CATCHPLAY提供）

電影情節圍繞在貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾 飾）身上。貝克因母親早年被豪門家族逐出，從小失去繼承權。為了奪回家族中高達280億元的遺產，他鋌而走險，決心實行一項連環謀殺計畫，目標是除掉擋在他與巨額財產之間的七名家族繼承人。

根據釋出的預告片，貝克將他的七位親戚視為必須清除的障礙。然而，當繼承人開始以「設計巧妙的意外」相繼死亡後，他的計畫面臨必須持續對女友隱藏他的殺戮行徑，以及面對知悉他的陰謀，且要求分一杯羹的舊情人的勒索，使這場奪產行動充滿變數。

除了主演繼《逃亡遊戲》後再度拓展戲路的人氣男星葛倫鮑威爾，《豪門殺人指南》也集結了多位資深及新銳演員。卡司群包括人氣女星瑪格麗特庫利、艾德哈里斯、陶佛葛瑞斯、潔西卡漢維克，以及裘德洛之子拉夫勞等。強大的演員組合預期將為電影帶來精采的對手戲。

本片自2024年開拍以來便備受矚目。導演約翰帕頓福特擅長透過犯罪題材對社會制度進行諷刺，這次的作品將焦點放在財富階級的荒謬與家族制度的黑暗面。葛倫鮑威爾在受訪時對電影成果表示高度肯定，增添了觀眾對這部驚悚復仇片的期待。《豪門殺人指南》預計將於2026年2月26日上映。

