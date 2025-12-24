家庭聚餐報公帳! 前中市地政局長吳存金貪6.8萬遭起訴

中部中心/綜合報導

前台中市地政局長吳存金，日前捲入疑似貪污案，台中地檢署查出，她從2019年開始，將首長特別費，用於和家人、親友間等非公務飯局，至少將11次單據、發票向局內核銷，詐得公款6萬8679元，檢方依貪污治罪條例等罪將她起訴，而她也是盧秀燕市府團隊當中，五位因為爭議下台請辭的官員之一。





被問到敏感話題，盧秀燕快閃不回應，台中市前地政局長吳存金，被爆出從2019年起，將首長特別費，用在家人、親友間的非公務飯局，前後將11次單據發票，拿到地政局核銷，累積金額高達6萬8679元，檢方偵查終結，依貪汙治罪條例，及使公務員登載不實公文書等罪嫌，提起公訴。

雖然檢方認為，吳存金沒有再犯之虞，也繳回犯罪所得，不過看看她從2019年開始，六年期間濫用特別費，拿來私人聚餐，完全無視法規。而細數盧秀燕任內，中箭落馬的一級首長還不少！除了吳存金涉貪請辭，前研考會主委劉彥澧，也因為上班日請假參加德州撲克競賽請辭，加上豬瘟案處理不當，遭免職的前農業局長、前環保局長以及前動保處長，前後共有五位官員下台。





巧合的是，檢方提起公訴這天，正好是市長盧秀燕就職七周年，還開記者會，爭議一波未平一波又起，不免格外諷刺。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

