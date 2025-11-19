家庭背景曝！退休緬甸華僑殘殺妻子…家境小康「1離奇原因」犯人倫悲劇

社會中心／陳弘逸報導

原為緬甸籍64歲的李姓華僑前天（17日）犯下殺妻案，再到派出所投案。（圖／翻攝畫面）

原為緬甸籍64歲的李姓華僑跟妻子同住桃園市，上個月剛退休，疑因心情不好，於前天（17日）先持鐵鎚重擊她頭部，再拿菜刀割頸殺人，李男隨後騎機車到派出所自首，昨天（18日）遭聲押獲准。由於嫌犯無家暴、刑案等紀錄，家境小康，卻犯下殺妻的人倫悲劇，令人匪夷所思，詳細行兇原因，仍待警方釐清。

這起離奇殺妻案發生於前天（17日）上午8時許，李男先是持鐵鎚的鈍器重擊妻子頭部，再拿菜刀砍殺56歲的妻子，直到人沒了氣息才作罷；他犯案後，穿著沾血的衣褲，自行騎機車到中壢警分局內壢派出所自首，並伸手做出預備上銬動作，並向員警坦言「我殺了老婆」。李男犯案後，被依殺人罪移送地檢署，檢方向法院聲押獲准。

嫌犯投案時伸手做出預備上銬動作，並向員警坦言「我殺了老婆」。（圖／翻攝畫面）

據《自由時報》報導，經查，李男無家暴、刑案等紀錄，也無精神科就醫相關紀錄，原籍緬甸、任職電子工廠，上個月剛退休；56歲羅姓妻子是家庭主婦，家境小康，平時跟妻子、女兒同住。

至於殺妻動機，李男供稱，案發當天（17日）起床時見天氣變天，覺得心情不好，看到上午8時許，妻子坐在客廳，當下感到十分火大才行兇。由於夫妻相處，並無明顯異樣，卻犯下殺妻的人倫悲劇，令人匪夷所思，詳細行兇原因，仍待警方釐清。

