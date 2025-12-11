家庭與生涯規劃因素 竹縣教育局長楊郡慈請辭獲准

新竹縣政府教育局楊郡慈(左)證實，由於生涯規劃和家庭因素，加上階段性任務已告一個段落，所以在上月提出辭呈已獲縣長楊文科(右)批准，將開啟人生的另一個旅程。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科昨批准教育局長楊郡慈提出的辭呈，楊郡慈表示，由於生涯規劃和家庭因素，加上階段性任務已告一個段落，所以在上月主動提出辭呈，除了處理家務事，她也透露將於國立清華大學授課，開啟人生的另一個旅程。

楊郡慈昨天傳出因校安等問題請辭獲准，外界還紛傳近日發生教師、學生的校園事件震驚各界，加上2026選舉將至等因素，導致楊郡慈求去。

楊郡慈受訪撇清傳言，她表示，接任教育局長6年，長期公事繁重。最近家庭有些情況需要她投入更多心力處理，包括長輩年勢已大需要照顧等等，促使她進一步思考個人的生涯規劃。新竹縣人口成長快速，學生數逐年增加，學校名額供不應求，因此縣府多年來除了新建國中小學，也檢討學區劃分、國中會考制度等，教育局長責任重大。

廣告 廣告

楊郡慈表示，任職以來，學校軟硬體設施、升學制度改革等，逐一落實完善規劃，她覺得任務已告一個段落，接下來是執行面，可以交棒給下一位了。此外，她攻讀清大教育博士班已順利取得學位，校方也聘請她回校任教，她希望將實務經費帶入教育知識學習的領域，所以決定將接受聘書，以便傳承。

楊郡慈澄清，外傳她將投入選舉。她說，最早從選縣長、選立委到現在選議員，都有人徵詢她，讓她啼笑皆非。

她提到11月即向楊文科縣長提出辭呈，考量議會定期大會已至，她選擇在會期結束之後劃下教育局長的句點。楊郡慈說，她很感謝楊縣長給她公部門歷練的機會，她很珍惜也全力以赴，全心貢獻一己之力，也感謝教育局及學校團隊的支持與配合，相信新竹縣的教育品質將會越來越好！

新竹縣政府教育局楊郡慈(右)6年前在縣長楊文科(左)手中接下聘書。(資料照，記者廖雪茹攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》助理費除罪化 劉書彬痛罵助理、逼撤簽連署

南韓將我列「中國台灣」 他眼尖發現「1細節」笑噴：韓國偷吃步！

獨家》中國報復「台灣有事說」 施壓日本前統合幕僚長岩崎茂辭去我政院顧問

劉寶傑再怒轟馬英九「賣台」！重申兩岸絕不能定調是內政

