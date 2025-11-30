家庭野餐日5地同步登場 湧千人

社會局主辦的「家庭野餐日」在南瀛綠都心、歸仁美學館、玉井運動公園、永康小橋公園及台南市立馬術場等地同時舉辦。（南市府提供）

記者王勗∕台南報導

台南市府社會局主辦的「家庭野餐日」，廿九日在南瀛綠都心、歸仁美學館、玉井運動公園、永康小橋公園及台南市立馬術場等地同時舉辦，邀集大小市民趁著秋高氣爽、走出戶外共享天倫時光，野餐日共計吸引超過千名民眾共襄盛舉。

市長黃偉哲與社會局長郭乃文也特至南瀛綠都心參與野餐盛會，與大小市民同樂，黃偉哲表示，現在生活節奏快速，在忙碌的生活中，也要適時放慢腳步，將時間留給親愛的家人，也期望市民朋友在優美的自然環境中，能讓幸福更靠近，他也特別感謝相關單位與社福團體的努力。

除在各區開放野餐外，南市府也安排親子遊戲，以及台灣人氣女團紫月光帶來精采演出，現場也安排親子手作與社區宣導，實現「家庭、社區、城市」的三方連結。

台南市立馬術場除提供場地響應此次盛會外，現場也開放大小市民參觀馬廄、餵食胡蘿蔔與馬匹近距離互動，另馬術場培訓的馬術選手也特別帶領民眾體驗騎乘馬匹，體驗民眾也綻放開心笑容。社會局也將社福宣導融入闖關遊戲，許多家庭合力闖關、歡笑連連。

社會局長郭乃文指強調，社會局將持續強化社會安全網的建構，並廣泛結合民間資源與愛心，讓每位市民都能在生活中感受到「有溫度的照顧」，如有家庭需要協助，可洽各社福中心，或洽詢社會局（０六）二七九三九九二。