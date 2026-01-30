家庭餐廳電視牆意外播「啊啊床戰片」，全場顧客激動啊啊叫！老闆道歉。圖／翻自《G1》

巴西聖保羅州普雷圖河畔聖若澤地區，在近日流出一段影片，有一間家庭式餐廳的電視牆，竟然在大家用餐時間，播出18禁「啊啊床戰片」，惹得全場顧客一起激動啊啊叫。事後老闆出面道歉，並解釋原因。

據巴西《G1》報導，這段網傳的影片可見，當地有一間家庭式餐廳，裡面的電視牆竟然在播出A片，而現場有非常多人在用餐。大家聽見片子發出啊啊叫聲後，也都激動地發出啊啊叫聲，讓整間餐廳變得極度熱鬧。影片隨後也被網友瘋傳與熱議，大家紛紛問：「是哪間餐廳？我想去吃！」、「這間餐廳太前衛了！」

全場顧客都跟著片子一起啊啊叫。圖／翻自《G1》

近日該間餐廳的老闆卡瓦何（Jessé David Carvalho）證實這起事件，他表示事發在去年年底，由於當時正值跨年期間，餐廳幾乎都是爆滿狀態，沒有想到原本播放正常影片的電視牆，卻突然變成AV放送。卡瓦何表示，他對此事感到非常抱歉，很對不起顧客，他也強調經營餐廳10多年來，都沒有發生這樣的事，他一直很致力於提供良好的用餐環境，卻沒想到還是發生憾事。

不過卡瓦何說，他的餐廳疑似是遭到駭客入侵，擾亂電視牆的播放系統，事發當下他先關掉所有電視牆設備，後來他再請技術人員查找原因，並請專業人士升級資安系統。卡瓦何透露，應是一名對他餐廳有怨恨的人，刻意駭進電視牆播放系統，不過他目前暫不報警。

