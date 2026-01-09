家庭「第三者」引爆衝突 祖雄揭小姨子同住的真實困擾

（娛樂中心／綜合報導）藝人祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜婚後育有一對兒女，但近日因家庭內部摩擦在綜藝節目上公開，引發網路熱議。兩人在節目中坦言，夫妻生活受佳娜妹妹歐莉雅長期同住影響甚深，祖雄形容這段關係「像切不掉的毒瘤」，並分享家庭日常生活中諸多不易，讓原本簡單的家庭節奏陷入困境。

圖／藝人祖雄(中)在節目上透露與妻子佳娜、妻妹歐莉雅共同生活所遭遇的問題。（翻攝 IG／oliya_meimei_）

祖雄在節目《11點熱吵店》中指出，小姨子歐莉雅來台已近兩年，期間生活費與開銷幾乎由夫妻承擔，卻未如預期在家務與照顧孩子方面分擔責任。雖強調從未把對方當「免費保母」，但請求幫忙時對方常以個人私事為由拒絕，讓他覺得付出與回報不成正比。

在語言與文化隔閡下，夫妻與姊妹之間的溝通更顯困難，祖雄曾請佳娜出面溝通，沒想到雙方在對話中情緒失控，姊妹竟爆發肢體衝突，讓他當場傻眼並上前勸架。這段插曲也使夫妻間因此爆發更多爭執，讓家庭氣氛更為緊繃。

除了分工與責任分配問題，生活習慣上的差異也成為摩擦源頭。祖雄不滿地表示，佳娜及其家人用餐後常將食物殘渣掉滿地，垃圾難以丟進垃圾桶、剩菜塞入冰箱後忘記，最終清理工作多落在他身上，讓他感到身心俱疲。佳娜則以性格差異回應，表示祖雄是典型處女座、重視細節，而她與妹妹皆屬天秤座、較為隨性，認為彼此性格與生活觀念的落差，是家庭摩擦的主因之一。

這段節目內容一經播出便在網路引發討論，有網友表示理解跨文化家庭溝通不易，也有人認為家庭成員同住應事先建立清楚規範，才能避免類似衝突。也有部分網友以輕鬆角度回應稱，夫妻相處本就需互補與包容，而文化與生活習慣差異則是現代多元婚姻常見的挑戰之一。

祖雄與佳娜此次坦言家庭矛盾，也讓觀眾看到藝人私下生活的複雜面向，尤其在跨文化婚姻中，親情與夫妻角色之間的界線拿捏，成為現實生活中不可忽視的課題。

