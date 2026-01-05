《家弒服務》全球票房賣座40億 亞曼達塞佛瑞透露續集動向

亞曼達塞佛瑞透露《家弒服務》續集動向。（車庫娛樂提供）

改編驚悚鉅片《家弒服務》12月31日跨年檔在台灣上映，上映首周末票房已突破440萬台幣，勇奪跨年檔外語新片票房冠軍。小說《家弒服務》全球大賣之後，原作者芙麗達麥法登又推出了兩部續集《家弒絕招》和《家弒對決》，同樣廣受小說粉絲喜愛。在《家弒服務》正式上映之前，關於電影推出續集的可能性，席德妮史威尼表示：「我覺得我們只能拭目以待了。」亞曼達塞佛瑞則賣關子地說：「我希望觀眾能像我們喜歡小說那樣喜歡電影，我們也希望能在更多電影中繼續分享這份喜愛。」

雖然亞曼達塞佛瑞飾演的女主人「妮娜」在電影《家弒服務》結尾逃往加州，但她並不排除自己在續集演出的可能性。「喔，對，我當然會（繼續拍續集）。如果他們要拍續集，我肯定會參與，因為我跟保羅費格（導演）合作得非常愉快。」在《家弒服務》洛杉磯首映會上，導演保羅費格表示，因為《家弒服務》是小說三部曲的第一部，「如果人們喜歡這部片的話，我很樂意看看米莉接下來會做什麼。」

席德妮史威尼在《家弒服務》中飾演女傭。（車庫娛樂提供）

經過一個新年假期之後，《家弒服務》全美票房衝上7572萬美金，全球票房也正式突破1.33億美元（約40億台幣），世界各地都佳評如潮，目前《家弒服務》全球票房仍在持續上漲中，令人期待最終可以達到什麼數字。

