《家弒服務》崩壞演出 亞曼達賽佛瑞：最爽快的角色！

亞曼達塞佛瑞在《家弒服務》裡飾演陰晴不定的女主人。（車庫娛樂提供）

暢銷小說改編的驚悚電影《家弒服務》（The Housemaid）由《失蹤網紅》導演保羅費格（Paul Feig）執導，席德妮史威尼（Sydney Sweeney）、亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）主演。出道近30年亞曼達塞佛瑞在《家弒服務》裡飾演陰晴不定的女主人「妮娜」，她表示：「這絕對是我演過最有趣的的角色，我從未有過這麼多放飛自我的空間。」 該片日前也獲《娛樂週刊》（Entertainment Weekly）2025十大佳片。

廣告 廣告

《家弒服務》於12月3日舉行紐約首映，當天正好是亞曼達塞佛瑞的40歲生日，劇組為她準備一個巨大的紅絲絨蛋糕，上面印有亞曼達塞佛瑞飾演的女主人「妮娜」在車上情緒崩潰的畫面。導演保羅費格（Paul Feig）對亞曼達賽佛瑞說：「你會在電影裡大開殺戒，所以你應該殺了這個蛋糕。」亞曼達賽佛瑞邀席德妮史威尼一起動手，片中針鋒相對的兩人一起拿刀「殺」蛋糕的畫面，成為紐約首映會上最令人印象深刻的一幕。

女星席德妮史威尼近日上《吉米法隆今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）故意問道：「你之前知道亞曼達賽佛瑞嗎？」席德妮史威尼說：「她知道我對她有多著迷，我可能是《媽媽咪呀！》最大的粉絲。」

《家弒服務》描述生活困頓的米莉（席德妮史威尼 飾）得到在妮娜（亞曼達賽佛瑞 飾）和丈夫安德魯（布蘭登斯克勒納 飾）的豪宅擔任幫傭的機會，她原本以為這是人生的嶄新開始，殊不知這對生活富裕的夫妻有著不可告人的危險秘密……。該片將於12月31日全台上映。

女星席德妮史威尼在《家弒服務》裡去富豪家幫傭。（車庫娛樂提供）

更多鏡週刊報導

LINE WEBTOON揭年度熱門榜 《全知》《黑盒子》攻占冠亞軍原因曝光

王彩樺素顏增胖上戲 怒槓游安順驚動鄰居PO網險報警

孫錫求主演作品傳捷報 台灣投資劇情長片首入圍日舞影展主競賽