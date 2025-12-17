《家弒服務》床戰男主角 席德妮史威尼挺超兇曲線出席首映

席德妮史威尼在《家弒服務》裡飾演的女傭。（車庫娛樂提供）

暢銷小說改編驚悚鉅片《家弒服務》由席德妮史威尼、亞曼達塞佛瑞兩大人氣女星主演。片中席德妮史威尼和飾演安德魯的布蘭登斯克勒納有許多親熱戲碼，兩人也挑戰大銀幕全裸演出，對於情慾演出，席德妮史威妮表示：「在拍攝這類場景時，完全信任你的搭檔非常重要。而我和布蘭登之間就存在著這種完全的信任。我們一起討論所有細節，在整個拍攝過程中，這種安全舒服的感覺讓我感到非常輕鬆自在。」

《家弒服務》當地時間16日舉行洛杉磯首映會，劇組全體皆有出席，其中席德妮史威尼致敬瑪麗蓮夢露主演電影《七年之癢》的造型最為吸睛，大秀事業線與傲人上圍。洛杉磯首映會結束後，各大影視媒體的影評也紛紛出籠，大讚席德妮史威尼和亞曼達塞佛瑞的演技，以及翻轉不斷的精彩劇情。《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）表示：「如果你想在連假逃離家庭，欣賞一部畫面精美、充滿淫穢幽暗及血腥扭曲元素的娛樂電影，沒有更好的選擇了。」

《家弒服務》當地時間16日舉行洛杉磯首映會，其中席德妮史威尼致敬瑪麗蓮夢露主演電影《七年之癢》的造型最為吸睛。（車庫娛樂提供）

席德妮史威尼在《家弒服務》裡飾演的女傭「米莉」，飽受情緒陰晴不定的女主人「妮娜」欺凌，溫柔體貼的男主人「安德魯」成為她在這棟豪宅裡的浮木。安德魯帥氣多金又大肌，讓米莉大暈船，直到一次主僕兩人被迫在外面過夜，終於天雷勾動地火「大戰」一整晚，也讓米莉動了取代妮娜成為新任女主人的念頭，使《家弒服務》的劇情朝向不可收拾的方向邁進。

