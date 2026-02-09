「家成破口」二手菸暴露率飆升至35.6% 每3人就有1人曝致癌風險

國內成年人吸菸率從2008年的21.9%，大幅下降至2024年的12.8%，然而家庭二手菸暴露量卻呈現反向成長趨勢，從2022年的28.9%攀升至2024年的35.6%，使家庭環境成為致癌與心血管疾病的高風險場域。

根據國健署去年發布的健康促進年報，平均每三個人就有一人暴露於家庭二手菸環境，甚至面臨三手菸殘留的長期危害。(圖/unsplash)

根據國健署去年發布的健康促進年報，平均每三個人就有一人暴露於家庭二手菸環境，甚至面臨三手菸殘留的長期危害。三手菸會殘留在窗簾、沙發、衣服等物品表面長達半年之久，同樣具有致癌風險。2023年青少年吸菸行為調查更發現，將近3成青少年被迫生活在二手菸環境當中。

根據《聯合新聞網》報導，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，戶外公共場所嚴格禁菸的政策，促使吸菸者轉向「家中」吸菸。許多吸菸者誤以為在陽台、廁所吸菸就不會影響家人健康，實際上卻導致二手菸與三手菸汙染殘留整個住宅空間。此外，電子煙、加熱菸等新型菸品的出現，也進一步加劇家庭菸害汙染的嚴重程度。

菸害防制法雖然擴大公共場所的禁菸範圍，住家卻因居家隱私問題難以強制介入，成為菸害防制的最大破口。最新「國人吸菸行為調查」結果顯示，成年人吸菸率在16年間降幅超過9個百分點，但家庭二手菸問題在短短2年內就增加超過6個百分點，形成強烈對比。

國健署表示，住家屬於私人領域範疇，目前無相關法規可以管理。如果發現鄰居在陽台、廁所抽菸，也只能透過道德勸說方式處理，或者自行在家中加裝空氣濾清機器，加強排除菸害的效果。

