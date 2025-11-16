家戶垃圾塞爆 公園紛撤垃圾桶

各地公共垃圾桶逐漸消失，台中市公園內垃圾桶正在減少，彰化市新設公園垃圾桶更已絕跡。南投市公所宣布，即起全面撤除公園垃圾桶，避免家戶垃圾濫倒，影響公園環境。學者認為，若全面撤除對遊客不便，可考慮改採小開口垃圾桶應變。

南投市公所指出，近年垃圾清運壓力增加，部分公園垃圾桶屢遭家用垃圾塞爆，清潔隊難負荷，周邊環境也常因此變髒亂，撤除垃圾桶，是希望大家將垃圾帶走。

政策上路民眾反應兩極。有民眾質疑，應加強取締亂丟，而不是撤掉設備；也有人認為，少了垃圾桶恐添不便，反使民眾隨手亂丟。支持者則認為，此舉能減少丟家戶垃圾致外溢，更能促使民眾養成垃圾不落地習慣。

廣告 廣告

南投市長張嘉哲表示，撤垃圾桶並非懲罰守法者，而是希望透過調整管理方式，讓公園環境真正乾淨。市公所也表示，若民眾仍有亂丟情形，將調閱監視器依「廢棄物清理法」告發，未來視成效加強宣導，必要時可能提供可攜式垃圾袋等配套。

文化大學景觀學系教授郭瓊瑩指出，南投的政策反映「垃圾桶管理」與「公德心」之間的互動。她認為，完全撤除垃圾桶可能對遊客造成不便，尤其在觀光地區；歐美、日本等多採「小開口垃圾桶」，能讓遊客丟入飲料杯、食物包裝，但不易投放家戶垃圾，是折衷做法。

此外，郭瓊瑩建議，也可搭配監視或警示系統，加強管理；但長遠而言，更重要的是培養市民環保習慣與公共素養，如日本民眾習慣攜帶環保袋將垃圾帶回家分類，而非丟在公共垃圾桶。

至於台中市採取「不新增垃圾桶」原則，並視情況逐步減量。市府說，垃圾桶減少可降低異味、避免吸引流浪動物，也減輕清潔負擔。

彰化市公所表示，新設公園不再設置公共垃圾桶，像2024年啟用的延平公園，從規畫階段就未在公共區域設置垃圾桶，但因應需求，廁所內仍保留垃圾桶。公所指出，廁所垃圾桶偶有滿溢，但仍較戶外易維持整潔。

【看原文連結】

更多udn報導

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝

普發1萬釀親子戰爭 孩為錢扭打父母｢鬧上警局喊告｣

日本1餐廳只有男生去 大阪女驚：在台灣完全不一樣

｢車銅優｣來了！車銀優親弟正臉照被嫌普：哥哥光環太強