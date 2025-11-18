家戶屋頂光電補助 受理申請

生活中心／綜合報導入秋後，最強一波冷空氣南下影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區週二整天有雨，入夜後越晚越冷；周三儘管水氣慢慢減少，但清晨（19日）苗栗以北低溫下探12度，要到周末才會回溫。不過下周一（24日）馬上又有一波東北季風南下，北台灣氣溫將再下降。雨這麼大，馬路中央還躺著好幾顆巨石，得靠怪手又鑽又敲，才有辦法鑽開一些，這些大石頭連夜滾下來，讓山壁直接禿一塊，新北市雙溪102線道22.5公里處，週二上午7點多，警方獲報，有7至8顆完整大石，加上碎石已經完全阻塞交通；就連人要經過都有困難，而且還很危險，從空拍畫面看更驚人，落石剛好就在轉彎處，好險這路段晚上人車較少，一早就有民眾通報。新北市雙溪區長劉盈良：「大概有20-30噸的落石，掉落在路面上，公所今天（18日）在獲報後，立即就請廠商進場進行搶通，（預計）今天晚上前，可以進行單線道的搶通。」新北市雙溪102線道22.5K，大量落石滑落（圖／民視新聞）雙向封閉解封前，用路人可以改走北37線侯牡公路，或搭火車往返瑞芳、雙溪，受到雨勢影響的，還有宜蘭蘇澳，不少民眾上班上課時間都遇到大雨干擾，因為東北季風影響，帶著水氣一路南下，北部、東北部迎風面降雨持續，還有局部大雨發生，在台灣上空雲量、水氣都偏多。氣象署預報員黃恩鴻：「週三以及週四的清晨，是預估最低溫出現的時候，也就是今天（週二）晚上，到明天（週三）清晨，溫度是在逐漸下降。」東北季風影響，週三最冷、周末漸回溫（圖／民視新聞）週二白天平地低溫，逐漸降溫有感，北台灣整天濕濕冷冷，剩下15-16度；中南部、花東地區，預估週二晚上開始，溫度更有機會下探12度！週三清晨，中部以北、宜蘭，普遍低溫；中南部、花東，則要留意早晚溫差大，離島地區，馬祖只剩13度左右，局部沿海、空曠地區、山區，溫度會再更低，要等到週五到周末才會好一些，中南部陽光露臉，但下一波東北季風，下週一馬上來接棒，民眾的冬衣後被趁著週末天氣回溫，可得好好準備一番，因為冬天真的來了。原文出處：越晚越冷！明晨北台灣低溫探12度 下週東北季風再報到 更多民視新聞報導冷空氣南下全台滑坡大降溫！一圖看「最冷低點」這天谷底反彈了東北季風急凍北台！低溫下探15度 山區24小時雨量飆豪雨等級豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通

民視影音 ・ 2 小時前