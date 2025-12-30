家戶廚餘元旦起禁養豬 台中近半社區仍找不到清運批市府擺爛

台中市環保局調查693處社區有處理廚餘問題，近半數社區還找不到清運廚餘業者，(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央宣布自明年元旦起禁止家戶廚餘養豬，台中市估家戶廚餘每日約180噸，台中市環保局調查693處社區有處理廚餘問題，僅336處社區已有業者清運、22處由環保局清潔隊協助清運外，近半數社區還找不到清運廚餘業者，眼看元旦將至，台中市多名議員痛批，台中市府年底壓線宣布補助1萬戶購買家用廚餘機，但全市有116萬戶，補助杯水車薪，多數民眾仍要自行設法處理廚餘，盧市府根本擺爛。

台中市每日廚餘量約280噸，其中家戶廚餘佔約180噸，以往養豬戶會到各社區收廚餘，因禁養後，養豬戶不收廚餘，社區須自行找清運業者清運外，台中市長盧秀燕今宣布明年元旦起補助每戶5000元廚餘機費用，共補助1萬戶，估每日可減少家戶廚餘2.5噸、約1.38%。

環保局統計，693處社區有處理廚餘問題，目前336處社區原一般垃圾清運業者願意承攬廚餘清運，有22處改由清潔隊協調清運，其餘335處、近半數社區廚餘清運尚無著落，環保局長吳盛忠指出，除環保局清潔隊可以協助處理外，另也找養豬協會專門載廚餘業者協助參與清運廚餘，若真沒辦法，最下策就是請民眾廚餘盡量瀝乾後丟垃圾車。

台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，之前在議會早就一再提醒市府要儘快研擬廚餘去化配套，盧秀燕口口聲聲稱沒問題，結果廚餘機補助僅萬戶，近半社區廚餘清運無解，盧市府也未設法規範清運業者惡意哄抬價格的困境，廚餘處理責任全推給市民自負、消極以對。

市議員陳淑華、謝家宜、張芬郁也說，廚餘是天天產生並非明年元旦才出現，早在非洲豬瘟爆發時就要求市府及早補助家用廚餘機，各社區屢屢反應廚餘無人清運，盧市府連補助廚餘機都拖到年底壓線公布，且補助杯水車薪，不少社區大樓因廚餘無人清運，垃圾、廚餘一起丟，清運業者不是不願意載運就是漫天要價，盧市府只會兩手一攤讓市民自行解決，根本只會擺爛。

