家戶廚餘收運新制看這！丟錯拒收+罰6000元

▲115年起，家戶廚餘停止餵豬！收運新制一次看懂。（圖／新北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 為守護食安與環境，避免非洲豬瘟再次爆發，今（115）年起禁止家戶廚餘用於養豬，並同步頒布廚餘回收新制，新北市環保局表示，將不再區分生、熟廚餘，只需瀝乾後統一投入垃圾車廚餘桶，但硬質廚餘如動物大骨、各種硬殼及生肉類等，仍須當作一般垃圾處理，違者不僅會被拒收，還可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上、6000元以下罰款。

廚餘回收新制讓廚餘回收更簡單！新北市環保局表示，家戶免分生、熟廚餘，只要瀝乾水分，減少體積與異味後，再一併倒入循線垃圾車廚餘桶即可，但未烹煮的生肉、內臟、動物大骨頭，以及蛤蜊、牡蠣殼不是廚餘，請丟至為一般垃圾。

廣告 廣告

▲六類垃圾不得丟入廚餘桶。（圖／新北市環保局）

此外，塑膠袋、免洗餐具，也不得丟入廚餘桶，需以專用垃圾袋盛裝，違者可依《廢棄物清理法》處新台幣1200以上、6000元以下罰款。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「廚餘代處理」新制3月起上路 高雄3座焚化廠分階段啟動減價收費

說好的微幅調漲呢？台中廚餘清運坐地漲7倍 不接受馬上撤回收桶

嚴防非洲豬瘟！非法載運廚餘餵養豬隻 首次違規就罰40萬