家戶廚餘禁止餵豬 環境部：僅3單位、超商過期食品除外

環境部今日預告相關草案，規範可直接餵飼豬隻的廚餘，限於集中供膳的學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關產生廚餘或連鎖便利商店排出逾有效期限食品，家戶廚餘則不得養豬，預告期為3天。（示意圖／本報資料照片）

116年全面禁止廚餘養豬，農業部規畫未來1年推動全國廚餘養豬場轉型為飼料場，期間僅開放事業廚餘餵豬，環境部今日預告相關草案，規範可直接餵飼豬隻的廚餘，限於集中供膳的學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關產生廚餘或連鎖便利商店排出逾有效期限食品，家戶廚餘則不得養豬，預告期為3天。

環境部表示，因應國內發生疑似非洲豬瘟疫情，為配合農業部非洲豬瘟防疫考量，周延實務管理需求，今日預告修正「一般廢棄物清除處理方式」公告事項附表一，增訂廚餘直接餵飼豬隻者，如為一般廢棄物，限於集中供膳學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關產生廚餘或連鎖便利商店排出逾有效期限之食品，禁止家戶廚餘養豬。

環境部表示，高溫蒸煮方式、蒸煮設施（備）溫度監測及影像攝錄系統規格條件、設置期限、逾期未完成設置的法律效果及其運作管理事項，準用共通性事業廢棄物再利用管理辦法第四條附表編號七、廚餘再利用管理方式四、運作管理（四）2.至6.規定辦理，以確保畜牧場落實廚餘蒸煮程序及維持資料傳輸正確性。

