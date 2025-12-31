家戶廚餘禁養豬元旦起丟哪？台中83社區仍找嘸清運 議員批市府擺爛

記者潘靚緯／台中報導

台中市環保局派員到社區進行廚餘去化宣導。（圖／翻攝畫面）

中央宣布明年元旦起禁止家戶廚餘養豬，台中市的家戶廚餘每日約有180噸，環保局調查693處社區有處理廚餘的問題，僅有336處社區已有業者清運，22處由環保局清潔隊協助清運，其餘社區找不到清運廚餘業者。台中市多名議員痛批，市府年底壓線宣布補助1萬戶購買家用廚餘機，全市有116萬戶，補助根本杯水車薪。

環保局則表示，經介入協調後，有9成社區與原垃圾清除業者媒合成功，由原業者在合理費用範圍內協助廚餘清運。

廣告 廣告

環保局介入協調後，有609個社區與原垃圾清除業者媒合成功，由原業者在合理費用範圍內協助廚餘清運。(圖／翻攝畫面）

據統計，台中市每日廚餘量約280噸，其中家戶廚餘佔約180噸，以往由養豬戶到各社區收廚餘，元旦新法令實施後，養豬戶不收廚餘，社區須自行找清運業者清運，或由環保局清潔隊協助處理，若真的沒辦法，只能請民眾將廚餘盡量瀝乾後丟垃圾車。台中市長盧秀燕今宣布明年元旦起補助每戶5000元廚餘機費用，共補助1萬戶，估每日可減少家戶廚餘2.5噸、約1.38%。

台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，先前在議會早就一再提醒市府要儘快研擬廚餘去化配套，盧秀燕口口聲聲稱沒問題，結果廚餘機補助僅萬戶，也未設法規範清運業者惡意哄抬價格的困境，廚餘處理責任全推給市民自負、消極以對。

市議員陳淑華、謝家宜、張芬郁也表示，廚餘是天天產生，並非明年元旦才出現，早在非洲豬瘟爆發時就曾要求市府盡早補助家用廚餘機，各個社區也頻頻反應廚餘無人清運，市府針對補助廚餘機都一路拖到年底壓線才公布，且只有一萬戶根本杯水車薪，不少社區大樓因廚餘無人清運，只能跟垃圾一起丟，痛批市府把問題丟回給民眾自行處理，根本擺爛。

對此，環保局表示，台中全市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，經市府跨局處協助調查，692個社區大樓反映廚餘收運問題，經介入協調後，已有609個社區與原垃圾清除業者媒合成功，由原業者在合理費用範圍內協助廚餘清運，其他社區加速媒合，必要時清潔隊也將暫行介入，確保元旦起清運作業順利銜接。

更多三立新聞網報導

詐表姐離婚訴訟費204萬再開芭樂票坑廠商 彰惡女聯手前夫吸血下場曝

彰化23歲孕婦跑郵局突羊水破裂 救護員「原地接生」！人牆守護寶寶誕生

雙屍車禍「撞死或輾屍」？遺體臟器噴出輾成碎肉 高大成曝關鍵：看血量

彰80歲嬤慘被撞飛倒地 肇事駕駛嚇傻沒下車 8騎士路過無人理畫面曝

