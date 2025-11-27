家戶廚餘養豬未解禁 日增284噸進焚化爐

（中央社記者張雄風台北27日電）農業部今天表示，未來大方向先禁用家戶廚餘養豬，並研議落日方式。環境部指出，禁用家戶廚餘養豬，每日約增加284噸廚餘進焚化爐，目前量能尚足，但長期仍會朝生質能再利用的方向發展。

台灣出現首例非洲豬瘟後，即禁用廚餘養豬至今，外界關注後續政策走向。農業部長陳駿季今天表示，未來若開放廚餘養豬，會以正面表列處理，大方向會先禁用家戶廚餘。農業部也在研議落日方式，讓廚餘養豬業者有較好的過渡期。

環境部統計，養豬廚餘量之中，來自於家戶每日約593噸、事業廚餘每日約731噸；未用於養豬的廚餘每日約791噸。因此若不再以家戶廚餘養豬，每日需去化約1384噸（593噸加791噸）廚餘。

環境部說明，目前廚餘再利用設施總量能每日約1100噸，因此不再用家戶廚餘養豬後，焚化的廚餘量每日約284噸（1384噸減1100噸）。

環境部環境管理署長顏旭明告訴中央社記者，短期間焚化爐的量能尚足以處理廚餘，但就長期而言，還是會朝生質能等再利用的方向發展。

顏旭明指出，近期環境部、農業部已密集開會，農業部認為事業廚餘的風險較低，因此大方向先禁用家戶廚餘養豬，並研議落日條款，可能1年或1年半後就全面禁用廚餘養豬；後續仍待行政院拍板定案。

行政院近日針對廚餘養豬議題召開跨部會協調會議，約有7個縣市表達直接禁用廚餘餵豬，另有部分縣市認為廚餘養豬應訂落日條款；大型養豬業者希望能維持廚餘使用，改以共同蒸煮中心的方式執行；農業部則傾向禁用家戶廚餘，但開放事業廚餘。

環境部長彭啓明日前表示，政策目標是讓全國有一個共同基調，目前還在討論，希望最快下週正式對外公布。（編輯：張雅淨）1141127