家戶廚餘115年起禁養豬 北市：日產126噸全做堆肥

（中央社記者陳昱婷台北13日電）農業部宣布，明年元旦起家戶廚餘基於防疫風險全面禁止使用於養豬。台北市環保局表示，待環境部相關法規修正後，全市每天約126公噸家戶廚餘將全數以堆肥方式去化。

行政院院會4日通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限到明年12月31日止，116年起全面轉型飼料養豬。此外，轉型期間僅允許使用事業廚餘、動物性廢渣及屠宰下腳料，禁止使用家戶廚餘養豬。

台北市環境保護局統計，由清潔隊回收的家戶廚餘每日約有126公噸，其中約3%屬於煮熟後豬可吃的養豬廚餘，目前以公開招標方式變賣給合格畜牧場作為飼料；其餘則在內湖、木柵及北投3座焚化廠進行破碎脫水，作為堆肥再利用。

台北市環保局廢棄物處理管理科長鄭智文說，配合中央政策，未來台北市清潔隊收運時將不再區分堆肥或養豬廚餘，而會全數以堆肥方式去化，方便市民排出垃圾。待環境部針對一般廢棄物清除處理方式相關法規修正後，就會公告上路時間。

至於原先的養豬廚餘如何處理，鄭智文表示，為防範非洲豬瘟，台北市在中央協助下自民國108年起整備去化量能，即便養豬廚餘油分及鹽分較高，3座焚化廠設施目前仍足以因應將全市每天產出的家戶廚餘製為堆肥。

不過，鄭智文說，養豬廚餘原先可變賣給合格業者，未來則不再有此標案，預估每年會減少約新台幣60萬至70萬元市庫收益。

鄭智文表示，將持續配合中央政策規劃建置、擴增去化設施量能，預計以堆肥方式處理為主，粗估若要擴增現行1倍量能，即從每日130公噸提升至260公噸，每年須增加2000萬至3000萬元經費。（編輯：李錫璋）1141213