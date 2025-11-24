家扶中心寄養家庭聚會 溫馨

基隆家扶寄養家庭溫馨齊聚，為為兩位服務超過十年的資深寄養家庭舉行榮退儀式，感謝寄養家庭無私的奉獻。（圖：基隆家扶中心提供）

基隆家扶寄養家庭聯誼餐會日前在中心所轄汐止兒少館溫馨登場，共有十戶寄養家庭與寄養童齊聚，共度一個專屬於寄養家庭的小小聚會，今年活動特別安排了擔任寄養家庭超過十年的資深寄養家庭榮退儀式，一起向長期在第一線付出的寄養家庭致上最誠摯的感謝。

今年的活動最特別也最感人的一幕，是為服務超過十年的資深寄養家庭舉行榮退儀式，在榮退儀式中，兩位已超過七十五歲的資深寄養父母雖低調不願受訪，但仍分享了他們心中最真實的想法，「孩子離開時，我們心裡總是空了一塊，但知道他們往更好的地方前進，就是最值得的事。寄養不是付出多少，而是願不願意讓孩子在你家裡，被接住一次。」

基隆家扶中心自一一三年起承辦涵蓋新北市汐止、金山、萬里、瑞芳、雙溪、平溪與貢寮等七區寄養業務。雖然寄養家庭的招募始終不輕鬆，但中心始終相信，在每個孩子生命的關鍵時刻，總會有家庭願意伸出手，讓孩子仍能感受到家的溫度。

家扶中心主任黃詩文表示，「寄養家庭的招募非常不容易，但每一位願意站出來的家庭，都是孩子生命中非常關鍵的力量。」面對網路世代的快速變化與特殊兒少照顧需求的提升，政府的政策支援、在職訓練與跨專業合作，都是推動寄養工作的背後力量。家扶中心誠摯邀請更多轄區內的家庭加入寄養服務行列，讓孩子在不確定的生命旅途中，仍能遇見一個願意接住他們的港灣，重新看見前方的光。