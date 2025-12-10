家扶中心年末送暖 Wing Stars投入公益不停歇

台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars近日完成原住民小學公益巡迴，以舞蹈交流與物資捐贈陪伴學童；日前再度投身公益，接連現身高雄家扶中心活動現場及明星公益棒球賽，以行動展現桂田文創推動社會關懷、公益不落人後的精神。(見圖)

家扶基金會今(十)日說明，基金會以「經濟扶助、生活協助」為核心，長年協助弱勢兒少與家庭獲得基本生活保障，並每年固定舉辦公益園遊會凝聚社會支持；Wing Stars成員玖玖、林浠、尼莫以及妡0，現身高雄家扶中心活動舞台，攜手人氣吉祥物，以活力滿點的舞蹈表演帶動現場氣氛，不僅替現場注入滿滿歡樂，也以實際行動傳遞對弱勢孩童的支持與關懷。

另外，由藝人孫協志創辦的SUN STAR明星棒球隊，上週日於澄清湖棒球場舉辦今年第二場公益球賽，觀眾憑發票即可入場，所有發票將全數捐贈予公益團體；Wing Stars成員妡0、尼莫、芃芃與圈圈帶來熱力十足的中場舞演出，並於比賽中帶動全場應援，吸引眾多粉絲到場支持。

平常應援的對象為職棒球員，首次替明星藝人加油，副隊長芃芃笑說，能替Wing Stars策略長協志哥應援，真的很開心也感到非常榮幸；她也提到，發票是大家日常隨身會有的物品，透過捐贈發票就能輕鬆做公益，同時又能欣賞有趣的棒球賽事，別具意義，希望這個活動能讓更多人關注。

