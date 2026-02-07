家扶兒「4千元愛心禮券」不見了！家長監視器見1幕傻眼：被撿到花光

台南2名家扶兒本想用提貨券買新衣，沒想到結帳時才發現提貨券不翼而飛。圖／翻攝自永康大小事臉書

傻眼！台南家扶中心的2名國小生拿著提貨券到NET購買衣服時，價值4千元的提貨券不見蹤影，還以為有人會撿到歸還，但都遲遲沒有下文，調閱監視器才發現提貨券被一名男童撿走，還跟家人一起花光，家長決定要提告侵占，目前警方已經鎖定涉案對象，將會通知到案說明。

上個月31日NET永康門市，有兩名國小生拿著提貨券想購買衣服，沒想到結帳時才發現提貨券不翼而飛，兩名孩子還以為會有人撿到來歸還就櫃檯等待，但都沒有消息。家長聽到消息後趕來，跟現場社工、店員了解狀況後，認為是孩子不小心弄丟，決定要掏錢結帳。

事後，請店家調閱監視器畫面，發現提貨券被另一名男童撿走，且社工確認他並不是家扶兒。對此，家屬在臉書社團發布貼文，表示男童撿到後並未歸還回NET櫃台，也沒有交給警方處理，「卻與家人一起花用掉」。家屬表示，監視器已經錄下，而且提貨券信封袋上還有孩童的名字，「您這樣已觸法了，請趕快到復興派出所處理」。

4日復興所警員調閱監視器分析比對，目前已經鎖定涉案對象，將會通知對方到案說明。貼文曝光後，引發網友熱議。不少人留言寫下，「太垃圾了吧，居然用別人的禮券花下去，小孩不懂事家長也以為是新年禮物嗎」、「家扶信封，擺明了就是有資格領補助的人才會持有，這種錢都要黑？再貪財也留意一下吧」、「直接請警察抓人了啊，當父母還貪家扶孩子的福利」；此外，也有不少暖心網友說，願意出錢幫小朋友買衣服，讓他們過個好年。

事實上，服飾品牌NET每年都會贈送安心提貨券給家扶中心，讓親子可以買新衣過年，甚至會封館1小時讓家庭挑選衣服，今年NET送出80萬提貨券給北台南家扶，每家兒童都可以獲得2千元提貨券，並在佳里、新營、永康門市開放選購。



