家扶再迎溫暖約定 臺師大同心服務隊寒假陪伴不中斷

臺師大同心服務隊與家扶合作，在玉里辦理4天3夜的孩子王冬令營

花蓮家扶中心玉里服務處在今年寒假，再度迎來了溫暖的承諾。國立臺灣師範大學同心服務隊與家扶合作，自1月26日起辦理4天3夜的「孩子王冬令營」，透過體驗教育帶領30位偏鄉孩子瞭解情緒如何影響自己與人際溝通，另外也對家鄉土地有更多認識，感受大學生哥哥姊姊們帶來的關懷與希望。

這場冬令營為臺師大同心服務隊第29屆出隊，他們延續去年的合作，再次與花蓮家扶討論規劃營隊。在先前的觀察中，服務隊發現孩子們在面對情緒波動時，往往缺乏調適與因應的工具，因此本屆特別規畫以「自然關懷與情緒同理」為主題，帶領孩子認識情緒的來源與功用，學習覺察、接納與調適，讓孩子理解情緒在生活中的重要性，進而在人際互動中展現更合宜的表達。

廣告 廣告

臺師大同心服務隊與家扶合作，在玉里辦理4天3夜的孩子王冬令營

花蓮家扶中心主任黃梅蘭代表家扶與接受幫助的家庭，感謝台師大同心服務隊連續兩年選擇來到玉里，這份再度回歸的執著，讓孩子們感受到自己沒有被遺忘，象徵著一份「被重視」的約定。她認為，這份來自大學生的熱血與關懷，更像一場希望的接力，對偏鄉孩子而言不僅是知識傳遞或寒假的陪伴，更是一份關於「未來榜樣」的啟發，讓感動在孩子之間傳承下去。

這次冬令營有30位學童報名，其中14名是「回頭客」，他們得知台師大的哥哥姊姊今年會再次前來玉里，都感到相當期待。小恩就是連續兩年參與的孩子之一，家扶社工觀察，小恩去年還不習慣過夜型活動，時常感到不安與孤單，較難投入其中。但經過先前的洗禮後，今年小恩展現出成熟穩重的一面，在活動過程不僅更能自在融入團體，還會主動分享經驗，引導更小的孩子融入活動，成為營隊中溫暖而穩定的力量。

活動結合玉里的在地人文背景與自然景觀，引導孩子重新看見家鄉風景

同心服務隊的活動安排，也深入結合玉里的在地人文背景與自然景觀，引導孩子重新看見家鄉風景，認識在地文化的韌性。營隊規畫了多項跳脫平時學校框架的團體活動，透過情境挑戰，讓孩童在互助中鍛鍊問題解決能力，這些從中獲得的成就感與自我肯定，有助於建立面對未來挑戰的自信心。

花蓮家扶中心除了為學童安排寒假期間的活動，也正積極為寒假後的新學期籌募獎助學金，期盼在開學後長期陪伴弱勢家庭與孩童，穩定面對求學過程的各種挑戰。

服務隊帶領寓教於樂的課程，豐富孩童的問題解決能力

撰文、攝影／花蓮家扶中心