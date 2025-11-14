家扶基金會設置「光復彩虹工作站」 陪伴鄉居民重建家園

▲小彥媽媽回想災後52天來的點滴，她說看見家扶和各界關心與支援，那一刻看到希望、知道我們沒有被遺忘。

傾聽在地聲音，共築文化、生活與心理復原之路

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】回想起那一夜，突如起來的洪水沖進屋子裡，家扶服務家庭小彥媽媽仍輕輕顫抖分享這52天的心境…「災後忙著清理家園，家扶社工及時遞上物資與急難救助金…」小彥媽媽含著淚說「那一刻，讓我覺得有希望、我們沒有被遺忘。」

因應樺沙加颱風豪雨造成的花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，家扶基金會擬訂《災害應變與生活重建計畫》，推動短期、中期及長期重建，並於今(14日)成立「光復彩虹工作站」，結合部落文化與家庭培力促進復原。以創傷知情與文化知情為核心，提供安全、信任與賦權的支援服務，協助受災居民重建家園。家扶基金會董事長 劉邦富 與當地居民一同種下希望樹並揭牌工作站的成立。自災害發生以來，家扶基金會立即啟動安家、安學與安心服務，關心家庭受災情形並提供相關服務救援行動，亦配合政府安置中心，進駐大進國小、虎爺溫泉安置中心，提供心理支持關懷與行政協助。「光復彩虹工作站」的成立是家扶持續與當地居民同行的承諾，期望為社區帶來持久而穩健的發展。

廣告 廣告

▲家扶基金會劉邦富董事長(左六)攜手各界為光復鄉重建灌注力量。右起社會救助科郭育誠科長、傅崐萁立委辦公室陳威誠主任、議長辦公室張宸瑋主任、花蓮縣魏嘉賢議員、光復林清水鄉長。

提供生活、文化與心理復原全方位支持

「媽媽，我明天還能上學嗎？」當看到孩子眼中的不安與迷茫，家扶基金會更加確定成立工作站的重要性。「光復彩虹工作站」以部落文化為主體推動生活重建，整合文化、教育及在地組織力量，提供多面向支持服務。家扶基金會將設立兒童服務空間，提供陪伴、心理支持及課後輔助，協助孩子在安全環境中穩定學習與成長；同時透過提供家庭多元資源，整合修繕、經濟與心理支持服務，協助受災家庭恢復生活基礎。為促進社區參與及青年投入，亦設有志工青年培力基地，鼓勵年輕世代投入重建行動，共同參與社區再生；同時也與當地學校合作推動心理健康教育與生活陪伴，使校園成為復原網絡的其中一環。此外，將參與文化產業平台，協助部落居民透過技能培力與產業重建，發展永續生計。未來亦將參與NGO資源共享平台，促進跨專業合作與資源整合，強化整體重建網絡。

▲家扶基金會劉邦富董事長表示：「光復彩虹站希望結合部落文化，提供家庭與孩子安全、尊重、心理與教育支持，從困境中重拾信心與希望」。

傾聽在地聲音，與在地居民共創重建方向

在重建家園的同時，家扶基金會也高度重視在地居民的聲音。花蓮光復鄉14村共有五千多戶、一萬多人，整體人口呈現高齡化及青壯年外流現象，太巴塱與馬太鞍部落為核心文化據點，也是本次災害重創區域。自災害發生以來，家扶積極參與光復鄉在地民間組織聯合會議，透過對話理解居民的相關需求，並調整服務方案，使資源配置與行動計劃更貼近當地的生活與文化脈絡。同時，也與地方夥伴共同簽屬聲明協議，承諾共同討論並決議重建方向，確保重建工作真正反映在地居民的實際需求與意見。隨著「光復彩虹工作站」的成立，持續扮演整合資源與陪伴居民的核心角色，陪伴大家走向長期生活穩定與文化修復。