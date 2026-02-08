家扶姊弟換衣夢差點碎！提貨券被撿走 涉案阿嬤愧疚：不知這麼嚴重

近日台南一對小姊弟持家扶中心發送的NET禮券前往購衣卻不慎遺失，引發網友關注。左：翻攝NET臉書、右：翻攝永康大小事臉書



過年換新衣是一種歡迎新開始的儀式，近日台南有對小姊弟獲得NET提供家扶中心的4000元提貨禮券，開開心心地前往永康店購衣，結帳時才發現搞丟禮券，調閱監視器看到1名阿嬤與2個小朋友撿走，並幾乎花光。警方通知阿嬤到案說明，她坦言確有此事，但不知道那提貨券的來源，也不知道事情如此嚴重，願意賠償。警詢後，將阿嬤涉侵占罪函送法辦。

NET每年春節前提供免費提貨券給家扶服務孩童使用，今年1月31日更開放1小時提供選購，當天便有一對就讀小學的姊弟帶著4000元提貨券開心選購，直到結帳時才發現遺失提貨券，很懊惱，站在一旁期待有人撿到歸還，而家長得知後沒多言，當場掏錢結帳。

NET永康店的店員很熱心，幫忙調閱監視器，發現裝著提貨券的信封疑似被非家扶家庭的男童撿走交給阿嬤，阿嬤確認後就直接帶著男童、男童的姊姊用提貨券消費。

警方獲報後，確認阿嬤的身分並通知她到案，了解她經濟小康，不是家扶服務對象，提貨券4000元已用了3600元，她表示，自己並不知道那是家扶孩童的所有物，也不知道事情會這麼嚴重，希望能有機會彌補過錯，獲得受害小姊弟原諒。而警方最終以違反侵占罪將她依法送辦。

家扶中心則說明，NET事發後已主動說明會承擔費用，讓家扶姊弟仍有新衣穿，公司也相信撿到提貨券的孩子沒有惡意，但成人與家長應有正確判斷能力才是。

