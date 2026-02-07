家扶姊弟禮券不見！路人阿嬤到案了「花到剩400」

封信袋裡面裝著一共4千元提貨券，遭人撿走。（圖／翻攝自永康大小事臉書）





連鎖在地服飾品牌NET日前在台南永康分店封館一小時，給家扶孩子拿禮券挑過年新衣，結果一對小姊弟因為挑太久，印有他們名字的封信袋裡面裝著一共4千元提貨券，不小心掉出去，直到結帳時才發現，家扶人員緊急付現結帳，後來調閱監視器，發現被另一對小姊弟撿走交給阿嬤，而阿嬤也已到案說明。

服飾品牌NET在台南永康分店日前特別封館一小時，讓家扶的孩子挑過年新衣，後來開放一般客人入內消費，小姊弟挑比較久，過程中裝有提貨券的信封滑出購衣籃，姊弟倆結帳時發現禮券不見，一直在櫃檯等，當下家扶人員先協助現金結帳，事後服飾業者知道後，調閱監視器釐清也重新補送。

而店家調閱監視器發現，信封袋是被另對姊弟拾獲後交給阿嬤，該對姊弟也並非家扶兒，直到營業結束時間都沒有歸還，最終家扶決定報警處理，警方接獲報案後確認3人身分並通知阿嬤到案，阿嬤到案後承認孫子撿到禮券，並用禮券購買了3600元衣服，只剩400元，但不知道那是服飾業者提供給家扶兒童的提貨券。

阿嬤也表示願意以等值現金歸還給家扶小姊弟，不過阿嬤已違反侵占罪，仍遭依法送辦。

