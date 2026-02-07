家扶姊弟買新衣弄丟4千元愛心禮券「以為會歸還」 陌生家庭撿到全花光

一對弱勢家庭姊弟拿禮券去NET挑新衣，沒想到禮券不慎遺失，還被陌生人花掉。（示意圖非當事店家，本刊資料照）

台南一對弱勢姊弟日前開心去NET挑新衣，卻不小心弄丟了價值4000元的愛心禮券。這份禮券本是品牌回饋給家扶孩子的溫暖心意，沒想到姊弟倆挑得太投入，結帳時才驚覺籃子裡的信封袋消失了。原以為寫有姓名的信封會被熱心人士送回，沒想到這份期待最終卻落空。

台南這對小姊弟最近拿著NET送給家扶中心的2000元禮券去買衣服，結果逛到一半，放在購物籃裡的4000元禮券不翼而飛。雖然信封上有署名，但姊弟倆苦等一天都沒人歸還，心情跌到谷底。

遺失禮券被誰撿到？

之後調閱店內監視器，才發現禮券是被另一名非家扶家庭的男童撿走，轉交給姊姊後再傳給家長，最後這家人竟心安理得地把別人的愛心花光，這讓本就處於弱勢的姊弟倆的家長既無奈又痛心：「為何還有人比他們更需要這筆錢？」目前警方已鎖定這3名對象，將通知到案釐清是否有侵占意圖。事件在網路上發酵後，不少人對這種行為感到氣憤，也有很多人熱血表示想自掏腰包幫姊弟買新衣。

事發店家如何處理後續？

幸好結局很溫暖，NET官方知道後大氣承擔了所有費用，讓姊弟倆能穿新衣過好年。北台南家扶中心特別感謝大眾的關心，也誠懇呼籲，若是撿到東西的家庭有困難，應該循正當管道求助，而不是給孩子錯誤的身教，畢竟誠實才是給下一代最好的教育。

