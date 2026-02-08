家扶姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知那麼嚴重

封信袋裡面裝著一共4千元NET提貨券，遭人撿走。（圖／翻攝自永康大小事臉書）

每年過年前夕，台灣本土平價服飾品牌NET會贈送家扶中心提貨券，讓有需要的孩子可以到NET添購新衣。近日有對姊弟到台南永康店購衣，不小心遺失4000元禮券，經調閱監視器發現被是非家扶家庭的男童撿走，對方家屬還直接將錢全部花光。警方鎖定3名涉案對象後通知到案說明，阿嬤承認犯行，坦言不知道那是家扶給孩子的提貨券，不曉得這麼嚴重。

1月31日NET永康門市開放家扶孩童於上午10時至11時到場選購衣物，一對就讀國小的姊弟挑選完衣物要到櫃台結帳，未料發現4000元提貨券不見了，只能默默站在旁邊等待有人上前歸還。姊弟致電告知家長狀況後，家長認為孩子都已經花時間挑選，因此當場掏錢結帳。

廣告 廣告

而家扶人員表示，NET知情後已主動承擔費用，也呼籲撿到禮券的家庭若需要幫助，應該循正常管道申請補助，撿到的孩子可能沒有惡意，但家長應有正確的判斷能力，希望大家能給孩子正確的教育。

經店家調閱監視器後發現，提貨券疑似遭非家扶家庭的11歲男童撿走，當時該男童將禮券交給13歲姊姊，姊姊又給了61歲阿嬤，而阿嬤先確認了信封袋的封面的名字，卻未交給NET櫃台或警方，而是直接使用提貨券。

警方調閱監視器分析比對，已鎖定涉案對象通知3人到案說明。阿嬤到案後承認孫子撿到禮券，並用禮券購買了3600元衣服，只剩400元，但不知道那是業者提供給家扶兒童的提貨券，不曉得這麼嚴重。阿嬤表示願意以等值現金歸還給家扶小姊弟，但阿嬤此舉已違反侵占罪，仍遭依法送辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

佛州冷到「下鬣蜥雨」！23歲男撿屍做成塔可料理 網討論炸鍋

帶日本1伴手禮搭機「安檢被當炸彈」 老店苦笑：外型惹禍

她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯 丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友