家扶寄養邁入45年 今年邀800家庭一起讓愛住進來

家扶中心承接政府的寄養家庭服務今年已邁入第45年，照顧超過6萬人次。家扶中心今天(21日)特別舉行寄養家庭招募記者會，並請到活動代言人演員劉冠廷共同呼籲符合資格的家庭一起「打開家門讓愛住進來」，讓家不再是想像。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶是台灣最早致力推動兒少寄養安置服務的社福組織，45年來累計已有近5千戶寄養家庭投入，照顧兒少超過6萬人次，過程中不僅幫助寄養兒童，對於寄養家庭也有正向影響。家扶也十分感謝許多企業多年來的贊助，提供寄養兒獎學金與其他協助，陪伴這些孩子走過人生的重要階段。

廣告 廣告

已有18年寄養家庭資歷、來自北台南家扶的寄養家庭爸爸陳瑞成就表示，他們不僅幫忙接住寄養兒童，在過程中自己也收穫滿滿。他說：『(原音)印象比較深刻是有一對姊妹，來了滿久，他們要去美國。因為主要照顧者是媽媽，我在上班，回來後小女孩很貼心，跑過來喊爸爸抱抱，爸爸上班辛不辛苦？(主持人：所以她們都喊你爸爸？)對，坐在沙發上，她們跑過來給你搥背，那種感覺很不一樣。』

另一名寄養家庭資歷達24年的寄養媽媽陳寶惠也談到自己滿喜歡孩子，看到自己的孩子跟寄養兒童在庭院中快樂遊玩就很開心。而這樣的愛心也延續給下一代，現在她的大女兒也有意願加入寄養家庭的行列。在記者會上，曾經是陳寶惠家的寄養青年小螢還驚喜現身，親自感謝寄養媽媽和姐姐對她的照顧和幫助。她說：『(原音)謝謝她照顧我，老實說其實我有點孤僻，我也謝謝她們可以把我當自己的小孩看待，這個兒時的溫暖真的照亮我的心中。』

活動代言人劉冠廷則表示，他十分感謝家扶的服務，讓孩子在關鍵的童年可以感受到被愛的感覺，他也希望自己能在大家心中默默埋下種子，鼓勵有意願的家庭勇敢踏出第一步，家扶也會提供許多協助。

家扶中心今年的目標是希望招募到800戶寄養家庭，歡迎年滿25歲、有國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家裡有適當空間的家庭申請，詳情請洽家扶專線或網站。(編輯：許嘉芫)