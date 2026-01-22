家扶寄養邁入45週年 劉冠廷首代言邀800戶家庭「打開家門 讓愛住進來」

▲家扶基金會執行長周大堯(圖左)致詞，感謝各界支持，攜手守護弱勢兒少，為孩子打造安全溫暖的成長環境。 圖說：首次擔任代言人的演藝明星劉冠廷(圖右)出席活動，呼籲社會大眾關注兒少議題，一同傳遞溫暖與關懷。

【記者丁倩／台北報導】依據《兒童權利公約》第二次國家報告國際審查結論性意見，國家應優先採取「家庭式替代性照顧」模式，相關理念也已明確納入我國《替代性照顧政策》的原則與目標。然而，衛福部統計顯示，全台目前安置兒少超過4,600人，其中僅約35％透過寄養家庭接受照顧，機構安置比例仍超過四成，寄養資源長期供不應求，亟需更多家庭加入行列。

家扶基金會推動寄養服務邁入第45週年，21日下午舉辦「打開家門，讓愛住進來」寄養家庭招募記者會，並邀請雙金影帝劉冠廷首度擔任寄養家庭代言人，透過公益廣告《讓家，不再是想像》，號召全台800戶家庭加入寄養行列，陪伴孩子走過人生關鍵階段。

家扶45年深耕寄養服務累計近5千戶家庭、照顧逾6萬人次兒少

家扶基金會執行長周大堯致詞指出，家扶自1981年起承接政府寄養安置服務，至今已45年，是台灣最早投入兒少寄養服務的社福組織。45年來，累計近5,000戶寄養家庭投入服務，照顧超過6萬人次兒少，為目前全台承接寄養服務量體最大的民間單位，服務占比達八成。

周大堯表示，社工在服務歷程中，經常看見寄養家庭與寄養童彼此帶來正向影響。家扶也為寄養家庭提供完整支持系統，協助因應孩子在生活、學習與情緒上的各項需求。他強調，寄養家庭型態多元，不論家庭人口多寡、有無子女，只要有意願，都歡迎加入。家扶期待2026年前能再招募800戶寄養家庭，凡年滿25歲、具國民義務教育以上學歷、有穩定收入及合適居住空間者，皆可提出申請。

▲小瑩(右一)手捧鮮花與卡片，向寄養家庭寶慧媽媽表達感謝與心意！

劉冠廷：寄養家庭像燈塔 陪孩子走過黑暗 也成為彼此的養分

首度代言家扶寄養家庭招募的劉冠廷分享，拍攝公益廣告過程中，看見孩子從「不知道什麼是家」，到逐漸在寄養家庭中找到歸屬，深受觸動。他形容，寄養家庭對孩子而言就像燈塔，在黑暗中指引方向；而寄養家庭在付出與挑戰中，也會獲得不同於以往的生命成長。劉冠廷表示，希望透過自己的影響力，在更多人心中「埋下一顆種子」，即使只是主動了解寄養服務，對寄養家庭而言都是莫大的鼓勵。他也呼籲仍在猶豫的家庭，不妨先撥電話向家扶詢問，「只要願意跨出第一步，家扶都會陪著你一起走。」

孩子一句話，讓年輕夫妻踏上18年寄養之路

根據衛福部統計，超過45％的寄養家庭服務年資已逾10年。來自台南、投入寄養服務18年的陳瑞成、陳姿秀夫妻分享，當年不到30歲時，因大女兒一句話改變了全家人生方向。女兒對父母說：「爸爸媽媽來當寄養家庭，幫忙照顧需要幫忙的小朋友，也可以有更多時間在家陪我們。」這句話促使全家討論後決定將原本給自己孩子的愛，分享給更多需要的孩子。寄養童多半曾歷經創傷、缺乏安全感，姿秀媽媽每天睡前都會與寄養童談心，耐心回應孩子反覆確認的提問：「你愛我嗎？」用時間一點一滴接住孩子的不安。

不論家族聚會、節慶或外出旅遊，全家總是帶著寄養童同行，連住在隔壁的爺爺、親戚也一同關心孩子生活。家中孩子在陪伴寄養童成長過程中，學會分享與體諒，寄養也讓家人間的情感更加緊密。

▲家扶基金執行長周大堯(前排左一）、演藝明星、代言人劉冠廷與會的嘉賓、廠商代表、寄養家庭成員合影。

家不只一種樣子 全家接力守護 讓孩子感受被愛的重量

另一戶來自台中的寄養家庭，寄養媽媽陳寶惠投入寄養服務已24年，照顧過26位寄養童。因先生長期在外地工作，她站在照顧第一線，但從不感到孤單，因為家人始終是最堅強的後盾。寄養童放學後，會與外婆家的孩子在庭院騎腳踏車，舅舅幫忙修理落鏈的車；假日家族活動時，寄養童自然成為其中一員。孩子穿著矯正鞋、行動不穩時，女兒與女婿總會主動牽著、細心看顧。日復一日的陪伴，慢慢累積成孩子心中「家的感覺」。寶惠說，即使孩子後來轉往其他照顧安排，仍與她保持聯繫，逢年過節回家團聚。她總告訴孩子：「你有很多個家，不管在哪裡，都有人愛你、支持你。」

自立青年真情告白 一張卡片、一個擁抱 感動全場

曾受寶惠照顧的寄養自立青年小瑩，也特別出席記者會，親手獻上花束與手寫卡片致謝。兩人相擁的畫面，讓現場氣氛瞬間凝結，不少人紅了眼眶。

小瑩動情表示，寄養家庭給她的不只是照顧，而是一個可以安心當孩子、放心長大的地方。她哽咽說：「謝謝妳把我當成家人，教導我、陪伴我。每天溫暖的笑容，照亮了我的童年。雖然我曾讓妳頭痛，但謝謝妳沒有放棄我，讓我擁有一個完整的家。」她也感謝寶惠媽媽的家人願意接納她，成為彼此生命中重要的一部分，真摯告白讓全場報以熱烈掌聲。

企業齊力響應 攜手推動寄養家庭招募

家扶基金會也感謝正隆公司暨正隆關懷兒童基金會、小林眼鏡、金玉堂文具批發廣場、丁丁藥局、雲門教室、統一證券、金石堂書店、三商行股份有限公司鞋全家福事業部、愛買量販、床的世界、寶僑家品股份有限公司、炫彩、摩曼頓、有情門、飛碟電台等企業，共同支持並推動寄養家庭招募與宣傳，讓更多孩子有機會走進溫暖的家！（照片家扶基金會提供）