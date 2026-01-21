家扶寄養邁入45週年，邀800戶家庭「打開家門 讓愛住進來」。（圖：家扶基金會提供）

▲家扶寄養邁入45週年，邀800戶家庭「打開家門 讓愛住進來」。（圖：家扶基金會提供）

逾三成寄養家庭盼能與寄養童做友作伴而投入服務。寄養不僅照顧孩子，更是帶來彼此滋養，及共同成長的生命經驗。雙金男神劉冠廷首度代言家扶寄養家庭招募，透過公益廣告《讓家，不再是想像》，希望邀請八百戶家庭「打開家門，讓愛住進來」，陪伴孩子走過生命的重要階段。

衛福部統計顯示，全台安置兒少逾四千六百人，其中僅三成五透過寄養家庭接受照顧，機構安置占比仍超過四成 。寄養服務長期供不應求，亟需更多家庭加入。另，近四年有逾三成寄養家庭加入寄養服務的動機，是希望讓寄養兒少可與家庭孩子互動作伴，而根據一一三年統計數據，投入寄養服務的家庭中，逾三成五家庭中有未成年子女。

投入寄養服務24年，寄養媽媽陳寶惠已照顧過26位寄養童，即使孩子後來轉往其他照顧安排，仍與寶惠一家保持聯繫，逢年過節一同團聚。她總是溫柔地告訴孩子：「你有很多的家，不管在哪裡，都有人愛你、支持你。」看著曾經照顧的孩子平安長大、回家探望，這些累積的感動，成為她持續走在寄養路上的力量。寄養自立青年小螢回憶起過去在寶惠家受到的照顧，寄養家庭的耐心陪伴，讓小螢感受到家的溫暖。那些一起出遊、共度日常的快樂回憶，也成為往後回想起來，依舊暖心的重要力量。

投入寄養服務第18年的陳瑞成與陳姿秀夫妻，當年在不到30歲時，因為大女兒的一句話而踏上寄養之路。論家族聚會、節慶團圓或外出旅遊，一家人總是帶著寄養童同行，用生活中的每一個細節告訴孩子：「你是我們的家人。」就連住在隔壁的爺爺與親戚，也一同關心寄養童的生活。大女兒在與寄養童一起成長的過程中，學會分享與體諒，早已將陪伴寄養童視為生活的一部分。照顧寄養童成為家人間的共同話題，也讓彼此的關係更為緊密。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶承接政府的寄養安置服務，今年已是第45年，累計已有近5千戶寄養家庭投入，照顧超過6萬人次兒少。基金會提供寄養家庭完整的支持方案，使其在因應兒少各項需求時，能即時提供協助，歡迎各種型態的家庭加入，不論家庭人數多寡、有無子女，只要有意願，都歡迎大家一起加入寄養家庭行列。

2026年期待有800戶家庭加入，歡迎年滿25歲、國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家有適當空間的家庭申請，請洽寄養家庭招募專線0800-07-8585或網站https://fostercare.ccf.org.tw/