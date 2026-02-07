家扶小姊弟4千元禮券被撿走！路人阿嬤「花到剩400元」到案超愧疚 訊後依侵占罪送辦

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

農曆春節即將到來，知名品牌NET每年固定贊助全台各縣市家扶中心提貨券，讓弱勢孩子能在年前添購新衣。然而，台南一對弱勢家庭的姊弟於上月底在NET永康店購物時，不慎丟失4000元禮券，但直至當天結束營業，都未等到「物歸原主」。警方獲報後，經調閱監視器發現，禮券早被一名阿嬤與小姊弟撿到，且已花到僅剩400元，警方通知3人到案說明，阿嬤坦承不知禮券屬弱勢兒童，並愧疚表示願賠償彌補，詢後被依侵佔罪送辦。

台南一對弱勢家庭的小姊弟日前丟失4000元NET禮券，引發網友關注。（圖／翻攝自永康大小事臉書、Google地圖）

據了解，台南永康NET門市在1月30日「封館1小時」，提供北台南家扶中心的受扶助孩子挑選新衣，其中有對姊弟在結帳時，發現放在籃子裡的4000元NET禮券不慎遺失，2人默默在櫃台旁等待拾獲者拿來歸還，但直至門市營業時間結束，仍未見寫著姊弟名字的信封袋出現，讓姊弟相當懊惱傷心。

事情在網路上引起關注，北家扶中心與家長等候多日未果，於本月4日至派出所報案，警方比對監視器畫面後，鎖定一家老小3人，發現當天一名61歲阿嬤帶著13歲、11歲小姊弟在NET店內逛街，男童撿到禮券後交由阿嬤，3人便使用禮券購入3600元衣物；警方通知嬤孫3人到案說明，阿嬤坦承花用禮券，但愧疚表示「不曉得那麼嚴重，可以等值現金歸還他們」，警方也提供歸還方式，不過因侵佔禮券是事實，訊後仍依違反侵占罪，將阿嬤送辦。

