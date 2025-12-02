家扶招募棉被超人 資金仍有缺口

普發與天災影響募款量縮，基隆家扶歲末活動仍缺二成經費，持續招募棉被超人，由家扶統一採購送給扶助家庭。（基隆家扶中心提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆家扶中心將於十二月六日於海洋大學育樂館舉辦「迎向未來 被感溫馨」二０二五年歲末祝福暖心會。今年受到國內多起天災衝擊，造成許多家庭經濟雪上加霜，即使普發一萬元上路，多數弱勢家庭也僅能用於最基本的生活支出，仍難完全脫離經濟困境，許多兒少依舊面臨就學與生活上的壓力。在此背景下，募款與物資募集的挑戰更為艱鉅。基隆家扶中心表示：「目前活動經費尚有二成缺口，每戶所需一千五百元（棉被及愛心物資由基隆家扶統一購置）」。距離活動倒數之際，中心特別向社會大眾發出號召，邀請大家成為「萬中選一的棉被超人」，以實際行動支持弱勢家庭，一起幫助孩子們增添一份過冬的暖心物資。

廣告 廣告

基隆家扶中心長期服務基隆地區及新北市汐止、瑞芳等服務區域，共計近一千二百戶、兩千名弱勢兒少。今年持續舉辦歲末暖心祝福會，讓愛心關懷不間斷。同時將邀請基隆市政府、基隆市衛生局、基隆市都會區原住民族家庭服務中心、國軍北部地區人才招募中心基隆招募站、基隆長庚紀念醫院等友好夥伴設攤義診及活動宣導，讓每戶服務家庭在歲末都能收到一份棉被及生活物資與來自社會各界滿滿的支持與關心。

活動中提供兒少展演舞台，其中一項表演單位是「基隆家扶Just Dance It舞蹈才藝隊」。基隆家扶自二０一二年起為孩子們開設舞蹈才藝隊，提供青少年一個安全的社交環境、培養青少年的人際合作能力，並培育青少年擁有另一項才能，增加成員們的舞台經驗。也將表揚九位基隆家扶自強母親，透過表揚家長自強事蹟與生命歷程，鼓勵其積極向上永不放棄的精神，並於感謝時光中向長期支持中心的企業與單位致意。

基隆家扶中心黃詩文主任熱情呼籲：「人人都可以是棉被超人，就差您的一份力量！」基隆家扶期待民眾共同響應，年末溫暖陪伴弱勢家庭，歡喜迎接新的一年。