家扶有愛深耕五十五 苗栗服務處新館落成啟用暨扶幼委員號捐車儀式

▲家扶有愛深耕五十五苗栗服務處新館落成啟用暨扶幼委員號捐車儀式。（記者江乾松攝）

家扶中心苗栗服務處昨十二日在苗栗市國華路七七六號新館落成啟用，苗栗縣長夫人陳美琦感謝家扶中心為弱勢的家庭及孩子帶來嶄新的良好環境，也感謝家扶中心湯鳳琴主任四十一年的努力付出榮退，並代表縣長表示，未來縣府將繼續當弱勢朋友最堅強的後盾，讓溫暖的愛散播到苗栗的每個角落。

苗栗縣家扶中心自一九七0年設立以來，扶助苗栗市、公館、西湖等十一鄉鎮的弱勢兒少與家庭，是許多家庭在困境中的最強支援。因為服務處舊址為四十多年老宅，不僅空間侷促，也長期受到壁癌、滲水、地下室淹水與鼠患等問題困擾，安全風險日增，已難以承載不斷擴張的服務需求。

在善心人士、企業及社會大眾的支持下，苗栗家扶於二0二四年購置位於國華路的新館，歷時一年多完成裝修工程，正式啟用的新館改善了老舊環境，涵蓋地下一樓及地面八樓層，裡面有諮商室、遊戲治療室、才藝教室、親子廚房等，提供了寬敞舒適的兒少活動空間，多面向的功能將更全面的為弱勢帶來完整的服務。

苗栗家扶服務九百多個家庭、一千六百多個孩子，讓受助家庭感受到舒適與尊重，家扶中心湯鳳琴主任表示，新的服務處包含有諮商室、才藝教室等多面向的服務，每周六會提供才藝教室的服務，以更全面的服務提供成長中的孩子有更優質的學習環境。新館落成儀式結束後也有新公務車「扶幼委員號」的受贈啟用儀式，湯主任也感謝八十八位扶幼委員及家眷捐贈新公務車，讓扶助公務及偏遠地區訪視時能有更安全舒適的交通工具。

湯鳳琴主任服務家扶中心四十一年榮退，經歷了許多貧窮家庭及問題家庭的困境，她表示，期望未來苗栗的三處據點能幫助更多的家庭及兒少，希望他們能在穩定健康的環境中成長，追求美好的未來。感謝所有支持者，讓這段旅程不孤單，也邀請大家繼續與家扶攜手，讓幸福在苗栗落地生根。

苗栗縣長夫人陳美琦表示，新的服務處帶給更多弱勢家庭及兒童關懷，在優質的環境裡得到更好的照顧及學習新的事物，感謝湯鳳琴主任用人生最黃金的年代，全心全意投入家扶中心服務四十一年榮退，祝福她未來有新的旅程外也能有良好的健康身體，並表示縣府永遠是家扶及弱勢朋友最堅實的疼愛，讓溫暖的愛散播到苗栗的每個角落。